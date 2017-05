Il Comandante Alfa, fondatore del GIS Carabinieri, insieme ai suoi uomini sta dando la caccia da settimane a Igor Vaclavic, il serial killer serbo che si nasconde nelle campagne di Budrio, Emilia-Romagna.

Ci prendono in giro perché non lo prendiamo? Sono commenti superficiali. Chi parla così dimostra di non conoscere la materia: essere solo lo avvantaggia perché è più facile nascondersi. Inoltre, il territorio in cui si muove è pieno di nascondigli, tra casolari abbandonati ed erba alta. Senza tralasciare la presenza di corsi d’ acqua attraverso cui Igor, servendosi di una barca, si può spostare più velocemente. In questo caso anche il lavoro dei cani molecolari viene vanificato, gli animali perdono il fiuto e bisogna ricominciare da capo.