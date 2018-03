navigazione Categoria

Le notizie censurate che gli altri non ti raccontano su economia, scenari economici, borsa italiana, borse europee, finanza e mercati.

Che differenza c’è tra economia reale ed economia propagandata dai media di regime? Quali sono gli scenari economici futuri? Cosa aspettarsi davvero dalla Borsa italiana e dalle altre borse europee? Quali i rapporti tra finanza e mercati?

Queste sono le domande a cui vogliamo rispondere con i nostri articoli, che riportano le notizie censurate dai grandi giornali, per la maggior parte sudditi del Potere.

L’origine etimologica della parola economia nasconde al suo interno un concetto bellissimo: deriva infatti dall’unione delle parole greche οἴκος (oikos), “casa” e νόμος (nomos), “norma” o “legge”, e letteralmente indica quindi la “gestione della casa”.

Comprendere l’economia, gli scenari economici, l’andamento della Borsa italiana e delle borse europee, i rapporti (spesso oscuri) tra finanza e mercati, significa capire cosa succede dentro “casa” propria. L’economia è la vera “casa” dei cittadini, che sovente sono tenuti all’oscuro, nemmeno fossero bambini poco cresciuti, della reale portata del problema.

I governanti e i potenti si comportano con i cittadini come farebbero i genitori con i loro pargoletti: siete ancora piccoli per capire certe cose. E invece non è così, basterebbe usare un linguaggio meno criptico e raccontare la realtà dei fatti per quella che è, per squarciare il velo di oscurantismo che regna su questi temi.

Secondo il fisico ed economista francese Maurice Allais “l’attuale creazione di denaro dal nulla operata dal sistema bancario è identica alla creazione di moneta da parte di falsari. La sola differenza è che sono diversi coloro che ne traggono profitto“.

Peccato che in pochi siano davvero a conoscenza di questa truffa legalizzata messa in atto dal sistema bancario mondiale per indebitare il popolo e trarre giovamento da questo indebitamento. Il nostro obiettivo è far sì che sempre più persone diventino consapevoli di quanto importante sia conoscere a fondo il meccanismo economico che ci governa.