Il combattimento tra leone e toro: per il Re della Foresta finisce male

Il video che state per vedere rappresenta un unicum nel mare magnum del web: non troverete nessun altro filmato di un combattimento tra leone e toro.

Le immagini, di proprietà dell’Istituto Luce, risalgono al 1993 e sono state girate all’interno di uno Stadio non identificato, pieno in ogni ordine di posti per assistere al cruento spettacolo.

Nella gabbia in cui un toro si muove nervosamente viene immesso un leone inferocito.

Ma il toro non è animale sacrificabile al palato del Re della Foresta.

Anzi: dopo aver visto il leone che si arrampica alle sbarre e cerca di scappare capirete che se in Africa ci fossero i tori, i leoni morirebbero di fame!

Ecco il combattimento.