Quando tutto sembra andare bene ma poi scopri che hai sottovalutato qualcosa

Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra procedere per il meglio, senza sbavature, secondo i piani.

Quando stai per esultare, perché l’impresa pare davvero compiuta, ecco che ti accorgi di aver sottovalutato qualcosa. Qualcosa di importante, di definitivo. Qualcosa che distruggerà il tuo momento. E tu non potrai farci niente.

Proprio quello che accade in questo video, girato in Ontario, Canada, non molto lontano dal centro commerciale White Oak Mall of London.

Il lavoro degli operai è come sempre perfetto. O almeno in apparenza.

All’improvviso, un urlo. Ma è troppo tardi e il disastro è dietro l’angolo.

Se anche a te è capitato di vivere momenti così, condividi il video con i tuoi amici.