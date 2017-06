Spesso vi abbiamo mostrato storie di bullismo finite male per i bulli.

Sono quelle che ci piace raccontare, perché è l’unico modo per stimolare le vittime a reagire e a denunciare gli abusi, di qualunque natura essi siano.

Mentre tutti i media nazionali e internazionali bombardano di news in cui sono i bulli ad avere la meglio, noi abbiamo deciso da tempo di dare spazio solo a storie di bullismo finite male per il presuntuoso di turno.

O per la coppia di presuntuosi di turno, come accade in questo caso.

Due bulli molestano una coppia di fidanzati, sia a parole sia lanciando degli oggetti. Purtroppo per loro non sanno che l’uomo è un pugile e la sua reazione è da ko tecnico.

Pugile reagisce alle molestie di due bulli