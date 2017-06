Le 10 compagnie aeree meno sicure al mondo nel 2017

L’agenzia che si occupa delle statistiche per la sicurezza nel trasporto aereo ha stilato la classifica delle 10 compagnie aeree meno sicure al mondo: occhio al vostro biglietto, quindi, se non volete passare un brutto quarto d’ora.

Con le vacanze alle porte milioni di italiani prenderanno l’aereo per raggiungere la meta prescelta. Ma di questi tempi, dove la sicurezza non è mai troppa, quali sono le compagnie aeree meno sicure al mondo?

La risposta l’ha fornita la classifica 2017 stilata da Jacdec, l’agenzia che si occupa delle statistiche per la sicurezza nel trasporto aereo.

Ecco quali sono le 10 compagnie aeree meno sicure al mondo del 2017.

10. Korean Air

Compagnia aerea della Corea del Sud, nel 2016 è finita sulle pagine di cronaca in due occasioni: a maggio, quando un suo Boeing prese fuoco a Tokyo, e a dicembre quando scoppiò una rissa tra passeggeri, sedata a fatica.

9. Xiamen Airlines

Compagnia privata cinese finita nell’occhio del ciclone quando un suo aereo è stato prima dirottato e poi fatto schiantare sulla pista dell’aeroporto di Canton, in Cina, finendo su altri due aeromobili pieni di passeggeri.

8. GOL Transportes Aéreos

La GOL è la seconda compagnia aerea del Brasile dopo la TAM, divenuta famosa per l’incidente del 2006, quando il velivolo precipitò nella foresta amazzonica, senza lasciare superstiti.

7. Saudia

Saudi Arabian Airlines – questo il nome completo – è la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita e ha sede a Gedda. Nel settembre 2016 un suo jet è stato isolato per una presunta minaccia terroristica, rivelatasi poi un falso allarme.

6. TAM Airlines

Compagnia aerea brasiliana che annovera nel curriculum 8 incidenti, quasi tutti mortali.

5. Malaysia Airlines

Fino al 2014 era nella lista delle migliori compagnie al mondo ma dopo i due gravissimi fatti di cronaca è diventata una delle più pericolose.

4. Lion Air

Classificata come la compagnia aerea più pericolosa del mondo, la Lion Air è un privato indonesiano che conta 9 incidenti negli ultimi dieci anni, tanto è vero che l’Unione Europea l’ha bollata come “not safe” e ne ha di fatto proibito ogni volo sullo spazio aereo europeo con un divieto operativo.

3. Garuda Indonesia

Famosa per i suoi 15 incidenti, tra cui una scomparsa nei cieli, uno schianto contro un vulcano, un inabissamento, diversi incendi a bordo ed persino un assassinio.

2. Avianca Colombia

La compagnia aerea di bandiera della Colombia ha sede a Barranquilla ed è passata alla storia per l’esplosione causata nel 1989 dall’attentato di Pablo Escobar in cui morirono oltre 100 persone. Di recente è stata protagonista di un altro clamoroso incidente, al confine con il Venezuela, che ha scatenato una crisi diplomatica tra i due paesi sudamericani.

1. China Airlines

Compagnia battente bandiera di Taiwan, dalla sua nascita ad oggi conta oltre 20 incidenti, tutti dovuti ad errore umano. Tra i più eclatanti: un capovolgimento in aria perché i piloti si erano addormentati, uno schianto contro una montagna in fase di atterraggio e lo spezzamento di un velivolo in due, a causa di una riparazione sbagliato. Risultato: nessun superstite.