20 foto bellissime: ecco le meraviglie di questo pazzo mondo

Queste foto bellissime farebbero credere dell’esistenza divina anche al più integerrimo degli atei.

E qualcuno potrebbe anche essere d’accordo con il corrosivo francese Landeyves, che di recente ha twittato:

“Se ai nostri giorni si fosse veramente interessati alla bellezza interiore, andrebbe di moda non farsi i selfie ma le colonscopie.”

In realtà è così. È dalla notte dei tempi che l’uomo è attratto dal bello in ogni sua forma.

Un paesaggio, una foto, un paio di scarpe o un accattivante dolcetto che ci osserva da un bistrò: ciò che ci attrae è quello che per noi è bello, affascinante, che ci riempie il cuore e lo spirito di gioia e ci appaga.

Di queste emozioni dobbiamo ringraziare i fotografi, che catturano le immagini con il cuore e regalano a chi la guarda una bella foto. Dove per foto bella s’intende un qualsiasi scatto che stuzzica lo spirito e susciti sensazioni. Di qualunque natura queste siano.

Il mondo degli animali e l’amore sono i due temi più fotografati e celebrati al mondo.

Il National Geographic, ogni anno, premia queste immagini bellissime con i premi Travel e Nature Photographer of the Year.

Ecco le venti foto bellissime che abbiamo selezionato, con estrema cura, per voi.

1) IL CANYON DELL’ANTILOPE IN ARIZONA

Guardando questa forma rocciose non si può non pensare che la natura è maestosa. Rocce sinuose dal colori arancione e viola brillanti e una luce soffusa che penetra solo dall’alto creano l’incanto.

2) LA COSTA DI NA PALI, HAWAII

Na Pali è il nome di uno dei più imponenti e mozza fiato panorami costieri nel mondo. Alte scogliere, valli profonde, grotte e spiagge nascoste che hanno fatto da scenario a film come Jurasic Park o King Kong. In totale, 26 chilometri di paesaggi quasi inaccessibili, o meglio accessibili via mare o con insidiosi sentieri, che lo rendono un paesaggio quasi inavvicinabile .

3) L’ISOLA DI BORA BORA NELLA POLINESIA FRANCESE

Non solo guardando queste foto pensiamo che Dio esiste ma con Bora Bora esiste anche il Paradiso.

4) IL PERITO MORENO IN PATAGONIA, ARGENTINA

Si tratta di uno degli spettacoli più belli della natura: da un numero imprecisabile di anni è l’unico ghiacciaio al mondo che cresce formando una diga naturale che cede alla pressione dell’acqua.

5) COSTA DEL BELIZE, L’ACQUARIO AZZURRO

Questo cerchio perfetto di colore blu intenso sembra disegnato ha una sbalorditiva profondità di 123 m ed è largo 300 m. Durante l’era glaciale era il gateway in un sistema di grotte di roccia calcarea.

6) LA SPIAGGIA DI WHITEHAVEN IN AUSTRALIA

Una gigantesca spiaggia di sabbia bianca luminosa e mare turchese è questa la bellissima località australiana accessibile solo con la barca. Una particolarità? Questa sabbia grazie alla sua composizione minerale non scotta quando è esposta al sole.

7) LA GRANDE VALLE DEL RIFT IN ETIOPIA

Stiamo parlando del giardino incantato che si trova nella Valle del Rift. La cristallizzazione del sale ha creato enormi strutture dai colori accesi. Bello da togliere il fiato.

8) SALAR DE UYUNI IN BOLIVIA

Camminare sulle nuvole. Durante la stagione delle piogge, il più grande deserto di sale nel mondo diventa lo specchio più grande del mondo .

9) LA GROTTA REED FLUTE IN CINA

Questo sistema di grotte di 240 metri di lunghezza sono una delle attrazioni più popolari in Cina da oltre 1.200 anni. Le belle stalattiti, stalagmiti e colonne sono stati create dall’erosione dell’acqua e si distinguono per le loro luci multicolori che creano un ambiente davvero surreale .

10) L’ISOLA VAADHOO, MALDIVE

Il mare di stelle. Può sembrare normale durante il giorno ma di sera questa spiaggia prende vita. La lucentezza nell’acqua proviene da microbi marini chiamati fitoplancton. La galassia che si vede nella sabbia è impressionante.

11) LAGO BAIKAL IN SIBERIA

È il lago di acqua dolce più grande ed antico del mondo. In inverno il lago si congela ma l’acqua è tanto chiara che si può vedere fino a 40 metri sotto il ghiaccio. In marzo, le gelate ed il sole provocano crepe nella corteccia di ghiaccio ed appaiono i frammenti di ghiaccio di colore turchese che si vedono in superficie.

12) KLEVAN IN UCRAINA

Il tunnel dell’amore. Questo tunnel si è formato in molti anni grazie ai treni che percorrendo tre volte al giorno lo stesso tragitto hanno modellato gli alberi circostanti.

13) LA MONTAGNA TNIAZI IN CINA

La montagna del film Avatar. Queste montagne è unica si è formata 380 milioni di anni fa in ad attività vulcanica.

14) YUANYANG IN CINA

La terra del riso.Le tecniche di coltivazione del riso adottate nella contea di Yuanyang hanno creato un paesaggio suggestivo e irreale.

15) LAGO HILLIER IN AUSTRALIA

Alghe e batteri hanno donato a questo lago una colorazione rosa davvero glamour.

16) PAMUKKALE IN TURCHIA

Effetto ottico sorprendente sembra che queste cascate bianche siano fatte di neve ma in realtà è pietra calcarea.

17) LA CATTEDRALE DI MARMO IN CILE

Grotte formate dall’erosione dell’acqua con pareti lisce da riflettere le acque azzurre del lago.

18) GÉISER FLY IN NEVADA

Creato accidentalmente durante la perforazione un pozzo.

19) ISOLE MAURITIUS

Alcune correnti marine molto forti spingono i sedimenti e la sabbia verso il basso, creando questa cascata sottomarina.

20) IL RICHAT IN MAURITANIA

Il Richat ovvero “l’occhio del Sahara” si trova in mezzo al deserto del Sahara. La formazione naturale è tanto impressionante che gli scienziati credono si sia formato per l’impatto di un asteroide.

