3 serie tv che ogni nerd dovrebbe guardare

Partiamo da un presupposto: quali caratteristiche deve avere una serie tv perché sia interessante per un nerd, vale a dire una persona con una spiccata passione per la tecnologia?

Innanzitutto, ça va sans dire, deve parlare di tecnologia. Poi, deve solleticare il lato oscuro e sociopatico del nerd. Infine, deve indurre una certa dipendenza bulimica nel volerne guardare una puntata dopo l’altra fino allo sfinimento.

In base a questo presupposto Infiltrato.it ha individuato 3 serie tv che ogni vero nerd deve assolutamente vedere.

Rubicon

Drammatica, oscura, cospirazionista. Delle tre che vi presentiamo è sicuramente la più enigmatica e la meno conosciuta a livello di mainstream. È anche quella durata meno di tutte, visto che è andata in onda solo per una stagione nel 2010, prima di essere cancellata per motivi a tutt’oggi irrisolti.

Il protagonista è Will Travers (James Badge Dale), giovane analista che lavora per un think thank governativo legato alla CIA. Will è un lupo solitario, paranoico e poco incline alle relazioni sociali, che ha scatti geniali e una mente non comune.

Dopo aver perso la famiglia nell’attentato dell’11 settembre scopre a partire da strane coincidenze contenute in alcuni cruciverba, l’esistenza di una cospirazione ordita da una società segreta, che vuole manipolare eventi mondiali su larga scala.

Riuscirete a risolvere l’enigma prima di Will? Questa è la vera sfida.

Chuck

5 anni, 5 stagioni, hanno trasformato Chuck in un cult da vedere e rivedere più volte.

Il protagonista è un giovane informatico, Chuck Bartowski (Zachary Levi), che lavora come esperto in una catena di negozi di elettronica, il Buy More, e si occupa di assistenza informatica nella sezione NerdHerd. Dopo aver aperto una email un supercomputer neurale chiamato Intersect, contenente l’intero database governativo, si installa nel suo cervello. Da lì inizia un rapporto con l’agente CIA Sarah Walker e l’agente NSA John Casey.

Le atmosfere sono molto meno cupe rispetto a Rubicon e la trama più scorrevole. Ogni puntata c’è una nuova missione da compiere e il filo conduttore diventa il rapporto tra il protagonista e chi gli sta intorno (amici, familiari, colleghi).

La sesta stagione probabilmente si farà, così come il film. E rivedere nuovamente l’agente Walker sugli schermi sarà come ritrovare il primo amore dopo tanti anni. Non si scorda mai.

Colonna sonora bellissima: vi segnaliamo in particolare Luisa’s Bones dei Crooked Fingers e la struggente Daddy’s Gone dei Glasvegas.

Mr. Robot

Qui entriamo nell’oscuro mondo degli hacker che vogliono cambiare il mondo e combattono i cattivi: multinazionali, banche, governi corrotti, pedofili e criminali vari.

Tra le tre che vi abbiamo presentato è la serie tv più violenta, ossessiva, onirica e sconvolgente. Siamo alla seconda stagione, la terza arriverà ad ottobre.

Ispirata ad Anonymous, Mr. Robot racconta la storia di Elliot Alderson (Rami Malek), un giovane hacker che di giorno si occupa di sicurezza informatica per la AllSafe e di notte, fatto di morfina, progetta cyber attacchi con la sua creazione, la fsociety. Obiettivo: distruggere la multinazionale più grande del globo e liberare il mondo dai debiti con le banche.

È un vero e proprio capolavoro, anche dal punto di vista tecnico: gli smanettoni apprezzeranno la veridicità degli eventi informatici e dei dialoghi. Qualcuno l’ha definito un capolavoro.

La frase cult, per cui vale la pena guardarlo, è questa:

Forse è il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grande uomo anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini.

Come un vero romanzo, ti apre la mente e ti costringe a pensare.

Post Scriptum