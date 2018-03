Film streaming ita, ecco la lista dei 10 migliori siti dove guardare gratis cinema e serie tv. Pronti per la serata divano e popcorn?

Film streaming ita, per trovare i migliori siti abbiamo stilato una classifica, una top ten che faciliterà – e di molto – le vostre serate “cinema e popcorn”.

Abbiamo testato tutti i 10 migliori siti di film streaming gratis senza registrazione, al momento in cui scriviamo risultano tutti funzionanti, aggiornati e pieni di contenuti audiovisivi, film da vedere, cartoni animati, serie tv e documentari da guardare gratis.

FILM STREAMING, I NUMERI IN ITALIA

Le cifre ufficiali parlano di circa 700mila persone, vale a dire il numero di utenti che guarda contenuti televisivi a pagamento trasmessi via web tra le varie piattaforme: Sky Online, Infinity e Netflix.

L’ultima arrivata, la statunitense che ha prodotto – tra le altre cose – Narcos, farebbe la parte del leone, con una base di 280mila abbonati.

Ma il punto è un altro e riguarda quei milioni di persone che ogni giorno guardano online, in streaming, gli ultimi film hd, le partite, le serie tv, anche sub ita, e chi più ne ha più ne metta. Senza pagare. Senza scucire un solo euro.

Il web, dai tempi di Napster, agisce come un moderno Robin Hood: ruba ai ricchi – Sky, Mediaset e Netflix – per dare ai poveri, vale a dire le centinaia di siti dove il film di Checco Zalone, per dirne uno, era disponibile il 2 gennaio, il giorno dopo la prima nazionale.

Certo, era in qualità MDCAM e non HD ma vuoi mettere il piacere della gratuità. Se ricercate qualcosa di più sofisticato, invece, date uno sguardo alla nostra lista dei film da vedere.

Tutti i siti che offrono lo streaming gratis sono, però, a rischio: la Gdf è sempre pronta a colpirne uno per educarne cento. L’affaire Casacinema degli ultimi mesi fa capire come vanno le cose. Ma la pirateria online non si fermerà di fronte a certe bazzecole e proseguirà imperterrita la sua guerra al Sistema.

Noi? Siamo dalla parte di chi combatte il Sistema, ovvio.

Ecco perché vi forniamo questa lista di siti per vedere film: perché possiate vedere film in streaming – anche su Android e iOS – senza limiti e senza registrazione.

LA LISTA DEI 10 MIGLIORI SITI

Cb01.me

Piratestreaming.news

Filmsenzalimiti.co

Guardaserie.news

Altadefinizione.love

Altadefinizione01.co

Italia-film.co

Filmpertutti.click

Guardarefilm.co

Film-stream.cc

Come scegliere dove guardare film in streaming? Come capire qual è il miglior sito? Detto francamente uno vale l’altro, almeno tra questi dieci.