39 anni, originario di Battipaglia, Angelo Vivone è morto sul colpo ieri verso le 13.30.

L’appuntato dei Carabinieri lascia la moglie e il figlio, a cui daranno forza e sostegno i colleghi della stazione di Casalguidi (Pistoia), dove Angelo lavorava e si faceva ben volere dal 2006.

Le strade italiane continuano a uccidere i nostri inermi concittadini. Gli ultimi dati Istat disponibili sugli incidenti stradali in Italia sono scioccanti:

Nel 2015 si sono verificati in Italia 174.539 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato 3.428 vittime (morti entro il 30° giorno) e 246.920 feriti. Per la prima volta dal 2001 aumentano le vittime della strada (+1,4% sull’anno precedente) mentre rallenta, ma non si ferma, il calo di incidenti (-1,4% su anno) e feriti (-1,7%).