Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è in visita a Roma, insieme alla figlia Ivanka Trump e al genero Jared Kushner.

Questa mattina ci sarà il tanto atteso incontro con Papa Francesco, che nel recente passato ha criticato duramente le posizioni politiche di Trump.

Ma chi protegge il Presidente Usa a Roma?

L’attentato di Manchester, che ha nuovamente scosso l’Europa, impone un cordone di sicurezza da allarme rosso.

Il Nocs della Polizia di Stato a protezione di Donald Trump

Proprio per queste ragioni, come riferisce un comunicato stampa della Polizia di Stato:

Centinaia di uomini impegnati, a Roma, per garantire massima sicurezza in occasione della visita di Stato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un protocollo operativo ben definito con tre cerchi concentrici di sicurezza, come previsto dagli standard internazionali di protezione di autorità di alto profilo di sicurezza.

Il primo cerchio è garantito dagli specialisti del settore, i poliziotti del Nocs guidati dal loro comandante operativo.

Sicut Nox Silentes

Il Nucleo è composto da personale altamente specializzato, addestrato per portare a termine operazioni ad alto rischio, come la liberazione di ostaggi, le irruzioni in ogni ambiente per la cattura di criminali e terroristi, la protezione di alte personalità istituzionali italiane in particolari situazioni di pericolo e la tutela di personalità straniere in visita in Italia.

E la protezione di Trump, in questo preciso momento, è la priorità assoluta dei Nocs, il cui motto “Sicut nox silentes”, silenziosi come la notte, rappresenta anche il loro modo di agire: arrivare all’obiettivo senza essere uditi o visti da nessuno.

I Nocs in addestramento – Guarda le foto

Credits Polizia di Stato – © Massimo Sestini