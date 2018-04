Come realizzare contenuti video da condividere sui social

Stiamo parlando di filmati, slide fotografici, magari corredati da musica e effetti speciali.

Esistono delle funzioni base presenti sui social di riferimento ma i risultati sono abbastanza banali e non c’è alcun controllo dei contenuti come ci possiamo aspettare. Per fortuna esistono software in grado di metterci in condizione di dar vita a video e slide fotografici di qualità in pochissimi click, semplicemente caricando il materiale e iniziando un’intuitiva fare si elaborazione.

Uno di questi è Movavi.

CREARE VIDEO CON MOVAVI

Movavi, disponibile presso il sito del produttore è un software che offre molteplici funzioni dedicate al mondo audio e video. Grazie a Movavi avremo la possibilità di caricare filmati da noi registrati e iniziare subito a elaborarli dando vita a creazioni di ogni genere.

Il software è perfetto anche per realizzare video di slide fotografico, aggiungere tracce audio e movimentare il tutto con dissolvenze e effetti speciali.

L’utilizzo della app è molto semplice, basterà infatti caricare il materiale da noi realizzato per ritrovarci di fronte a una serie di opzioni e possibilità, tutte estremamente intuitive e dettagliate. Se vogliamo creare qualcosa di semplice, in pochissimi click il nostro video sarà pronto per essere caricato sui social. Per gli utenti più esperti e esigenti, si potrà invece passare a funzioni più particolari e complesse che trasformeranno il pc in un vero e proprio studio di editing video.

Condividere e creare

Finalmente avremo la possibilità di generare contenuti di qualità da caricare sui social network. Siano questi dedicati agli amici, o prodotti per migliorare la nostra pagina o per fini lavorativi.

L’editing video e il montaggio di foto e video diventano una cosa estremamente semplice grazie all’evoluzione dei software e alla potenza di calcolo dei pc più recenti. Quello che era un appannaggio di pochi esperti, diventa così un’arte alla portata di tutti.