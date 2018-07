Aliexpress italiano è sicuro e affidabile? Ecco recensioni e opinioni per comprare: info su spedizione, consegna, metodi di pagamento e calcolo spese doganali.

Aliexpress italiano è la versione tricolore di Alibaba, il noto gigante dell’e-commerce cinese, una sorta di Ebay con proporzioni e codici sconto di gran lunga maggiori.

Qualcuno, volgarmente, lo cataloga in una banale lista di siti cinesi come semplice ingrosso. Ma è molto di più di questo.

Fa parte del gruppo Alibaba, fondato da Jack Ma, e come scrive Wikipedia:

“È un ramo dell’azienda che unisce imprese cinesi e offre un servizio di vendita al dettaglio a un mercato internazionale, rivolgendosi prevalentemente a compratori europei”.

Per darvi un’idea della grandezza di Alibaba Group basta il dato riportato dall’Economist:

“Nel 2012 due dei portali principali di Alibaba hanno gestito 170 miliardi di dollari in vendite, una somma maggiore delle vendite combinate su eBay e Amazon.com”

Lo scorso 25 giugno Alibaba (per Aliexpress) ha firmato – insieme ad altri colossi del commercio elettronico mondiale – un documento di intesa con la Commissione Europea in cui si impegna a rimuovere dal proprio marketplace tutti i prodotti considerati pericolosi.

La soddisfazione espressa da Vĕra Jourová, Commissario UE per la giustizia, i consumatori e l’uguaglianza di genere, è stata enorme:

“Sempre più persone in Europa acquistano online e l’e-commerce ha aperto nuove possibilità per i consumatori, offrendo loro più opzioni a prezzi inferiori. Quando acquistano online i consumatori vanno protetti e devono sentirsi al sicuro tanto quanto acquistano nei negozi tradizionali. Ecco perchè accogliamo con estremo favore l’accordo di Product Safety Pledge che migliorerà la sicurezza dei consumatori, affinchè Internet diventi un posto più sicuro per i consumatori dell’UE “.

ALIEXPRESS ITALIANO E IL FANTASTICO MONDO DI ALIBABA

Il gruppo, fondato nel 1999, ha lo scopo di connettere imprenditori cinesi e compratori internazionali, e favorire l’export del Dragone in tutto il mondo.

Hanno creato un proprio sistema di pagamento online, Alipay, molto simile a Paypal, e una piattaforma per il mercato interno, Taobao, che è tra i 20 siti più visitati al mondo.

Il fenomeno Alibaba è esploso nel 2013 e Jack Ma è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Il suo patrimonio personale, stimato da Forbes, si aggira sui 23 miliardi di dollari statunitensi.

Alcuni osservatori tendono a paragonare il profilo di Ma a quello di Steve Jobs e a leggere quanto ha dichiarato in un’intervista alla Inc tocca rilevare che non siamo tanto lontani:

“Per otto anni ho raggiunto in bicicletta ogni mattina, pedalando per 40 minuti, neve o pioggia, un albergo vicino al Lago dell’Ovest presso Hangzhou.[…]. Portavo gratuitamente in giro turisti, così da poter migliorare il mio inglese. Tale esperienza mi cambiò profondamente, e cominciai a diventare molto più globalizzato di molti cinesi.”

La svolta arriva nel dicembre del 1998, quando Ma raccoglie 60.000 dollari statunitensi con 18 amici. Insieme fondano Alibaba.com. Il resto è storia.

COSA SAPERE PRIMA DI FARE ACQUISTI SU ALIEXPRESS

Sul sito di Aliexpress potete comprare prodotti di:

Elettronica

Abbigliamento e accessori (anche cover)

Casa e giardino

Bags e shoes

Gioielli e orologi

Auto

Bellezza

Giocattoli, Bambini e Neonati

Sport e intrattenimento

Il tutto viene proposto al miglior prezzo disponibile sul web, con sconti e offerte mai visti in altri negozi online.

Basta registrarsi su Aliexpress IT e scoprirete il vero mondo dei balocchi per quanto riguarda lo shopping online.

Rispetto alla concorrenza, si può risparmiare su (quasi) tutto ciò che è possibile acquistare.

ALIEXPRESS ITALIANO: PAGAMENTO, SPEDIZIONE E CONSEGNA

I metodi di pagamento accettati su Aliexpress sono Boleto, Visa, MasterCard, QIWI, Western Union, Maestro, WebMoney e bonifico bancario.

Come vedete nell’elenco non compare Paypal, sostituito dall’omologo cinese Alipay, grazie a cui l’utente gode di una garanzia che gli permette di verificare i prodotti comprati prima di pagare il venditore.

Le spedizioni vengono effettuate in tutto il mondo, Italia compresa.

Dalla pagina dettaglio del prodotto scelto si possono visualizzare le informazioni sui costi di spedizione relativi all’acquisto e sulle opzioni di consegna.

Ovviamente i tempi di consegna possono variare dai 3 ai 45 giorni, in base agli accordi che si prendono con il venditore.

ALIEXPRESS: LA DOGANA E LE SPESE DOGANALI

E per quanto riguarda le spese doganali?

In Italia l’esenzione dal pagamento dei diritti doganali è stabilita dal Regolamento CEE n.918 del 1983 e dal Decreto del Ministero delle Finanze n.489 del 5 dicembre 1997, e modificata dal Regolamento CE n.274 del 2008, in vigore dal 1 Dicembre 2008:

“Il succitato Decreto Ministeriale, stabilisce, agli artt.5/6, l’esenzione dai diritti doganali per le importazioni da un Paese terzo di merci il cui valore non ecceda complessivamente euro 22,00 per spedizione, con esclusione dei prodotti alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco, in attuazione del Regolamento CEE n.918/83 che sancisce, nell’art. 27, l’esenzione dai diritti doganali per le merci di “valore trascurabile”.

Nel caso in cui il valore dei prodotti acquistati su Aliexpress superi i 22 euro vi consigliamo di calcolare le spese doganali (qui) prima di procedere al pagamento, onde evitare brutte sorprese.

Aliexpress italiano è disponibile anche su app per iOS e Android.

ALIEXPRESS ITALIANO È SICURO E AFFIDABILE?

Prima di comprare su Aliexpress (e non Ali Express), in tanti si pongono la domanda relativa alla sicurezza e affidabilità di questo colosso.

La risposta è: assolutamente sì. È affidabile e sicuro al 100%, funziona come Ebay. Potrete leggere opinioni e recensioni su ogni venditore o acquirente e valutare voi stessi se procedere alla transazione o meno.

In rete si trovano tanti siti che offrono coupon per Aliexpress. In realtà si tratta soltanto di link di affiliazione che all’utente non daranno nessun vantaggio economico.

Un’ultima accortezza: valutate sempre il cambio euro dollaro per avere un’idea precisa di quale possa essere il prezzo finale.

La volatilità nei cambi di valuta potrebbe influire in maniera decisiva sul costo finale, sia in senso positivo che in senso negativo. In sostanza, se usate un pò di accortezza, potreste risparmiare un bel pò di soldini, soprattutto su grandi acquisti.

Ora non resta che fare il vostro primo acquisto.