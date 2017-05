Spia russa uccisa dall’Isis: il video pubblicato su Twitter

Nel giorno in cui la Russia celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, l’Isis uccide, a modo suo, una spia russa identificata nella persona del colonnello Evgeny Petrenko.

L’esecuzione, al solito cruenta, è stata filmata, sottotitolata in russo e pubblicata su Twitter.

Una decapitazione in pieno stile Isis.

Secondo quanto riferisce Site, il sito internet per il monitoraggio dei gruppi fondamentalisti:

Le immagini che scorrono sono un chiaro attacco a Putin, presente nel video, e una minaccia alla Russia, già recentemente colpita con l’attentato di San Pietroburgo.

Il colonnello, accusato di essere una spia infiltrata tra le fila dell’Isis, non fornisce dettagli sulla sua cattura ma viene costretto a lanciare un messaggio a tutte le altre spie russe che agiscono sul suolo siriano.

Poco prima di essere giustiziato l’uomo, in ginocchio, ha dichiarato:

Petrenko's last words before his execution and #ISIS message to Russia pic.twitter.com/z8miAnZWCO

— Syria Today (@todayinsyria) 9 maggio 2017