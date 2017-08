Le forze aeree russe hanno distrutto un convoglio del gruppo terroristico dello Stato islamico (IS) che stava dirigendo verso Deir ez-Zor in Siria: lo ha detto il ministero della difesa russo in una dichiarazione:

L’aviazione russa ha distrutto ancora un altro grande convoglio di terroristi dell’IS, che si stava dirigendo verso Deir ez-Zor, dove i terroristi internazionali stanno cercando di raggruppare e preparare il loro ultimo punto di appoggio in Siria.

Il ministero ha anche sottolineato che le forze aeree russe hanno eliminato più di 200 militanti dell’IS e oltre 20 veicoli che trasportavano armi di grosso calibro, nonché veicoli blindati, compresi i carri armati.

La distruzione dell’IS nella zona di Deir ez-Zor diventerà la sconfitta strategica del gruppo terroristico internazionale nella Repubblica araba siriana.

Forze Armate Russe vs ISIS in Siria: ecco il video