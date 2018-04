Putin rivela qual è il suo sogno dopo il ritiro dalla carriera politica

Il Presidente della Russia Vladimir Putin (appena rieletto per la quarta volta consecutiva) aveva già rivelato, durante un incontro con operai che si occupano di design missilistico, quale sarebbe stato il suo futuro dopo il ritiro dalla carriera politica.

Qualche tempo fa Vladimir Putin ha partecipato ad un incontro con i lavoratori del Makeyev State Rocket Centre, nella città di Miass.

Gli operai, che si occupano di design missilistico, hanno avuto il privilegio di poter porre al Presidente russo una serie di domande curiose.

Putin ha parlato sia della sua vita privata che di quella pubblica.

Ma ciò che ha suscitato l’attenzione della stampa internazionale ha riguardato l’uscita di scena futura del leader moscovita dalla vita politica.

Abbiamo tradotto le domande e le risposte più interessanti del Q&A, ripreso dalle telecamere di Russia Insider.

DOMANDA 1

Io non ho sempre tempo per studiare e lavorare, per non parlare di una vita privata. Lei dove trova il tempo per qualsiasi cosa e qual è il suo segreto?

RISPOSTA

Come fai a sapere che ho tempo per tutto? In ogni caso seguo una regola generale di vita: più cose fai, più tempo avrai a disposizione. Ti devi concentrare sul tuo lavoro e sono sicuro che anche tu avrai successo in questo. Ma devi dedicarti anche alla tua vita privata. Devi sposarti e avere dei figli.

DOMANDA 2

Recentemente mia moglie mi ha chiesto chi è Putin. Come spiegherebbe a un bambino chi è il Presidente?

RISPOSTA

È una persona…che lavora per renderti felice.

DOMANDA 3

Qual è il Suo sogno nella vita?

RISPOSTA

Voglio completare la mia carriera politica con successo.

DOMANDA 4

C’è qualcosa che lei non ha provato a fare e che vorrebbe fare? O un hobby che vorrebbe iniziare?

RISPOSTA

Sì. Ma non ti dirò cosa.

(Pausa, risata, applausi)