La lezione di Giovanni Falcone: Follow the Money

La lezione di Giovanni Falcone: Follow the Money

Sono passati 25 anni da quel disgraziato giorno di maggio, quando il cielo di Capaci si macchiò del sangue di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini di scorta. Cosa resta dei suoi insegnamenti?

Follow the money. Ecco la chiave per capire i segreti dei rapporti tra mafia, politica e finanza, quegli stessi rapporti che Falcone stava indagando – con successo – prima di saltare in aria.

Le “menti finissime” dell’attentato all’Addaura avevano ben compreso la pericolosità di quelle tre paroline – follow the money – in un mondo e in un sistema dove la tranciabilità dei movimenti di denaro prendeva sempre più piede.

E per Falcone, che mente finissima lo era ma metteva la sua intelligenza e perspicacia al servizio dei cittadini onesti, il denaro diventò il principale strumento d’indagine per provare – senza ombra di dubbio – le attività criminali e gli intrecci politico/mafiosi che da Palermo si propagavano nel resto del mondo, Stati Uniti in testa.

I cugini Salvo, Sindona, Lima, Ciancimino. Tutti caduti nella rete del “follow the money”. Politica ed economia al servizio di Cosa Nostra.

L’eroicità di Giovanni Falcone sta proprio in questo aspetto: prima di altri e con anni di anticipo capì l’esistenza e l’importanza di quello che banalmente viene definito “terzo livello” e che invece rappresenta soltanto lo sbocco naturale dell’enorme quantità di denaro criminale da immettere sul mercato, per drogarlo, controllarlo e deciderne le sorti.

Capitalismo criminale. Banche, imprese, partiti, istituzioni, sistemi finanziari gestivano i proventi di Cosa Nostra in cambio di appoggio, protezione e potere.

Quando Falcone era ancora in vita si riuscivano a distinguere più o meno facilmente quei due mondi: i rozzi Corleonesi e i vanesi Palermitani da una parte; i “colletti bianchi” dall’altra.

Oggi non è più così.

Oggi i vecchi boss non esistono più, morti o in galera, e quando anche l’ultimo Padrino – Matteo Messina Denaro – verrà arrestato, allora cadrà definitivamente quel muro che teneva separati i cosiddetti mafiosi dal resto del mondo criminale. E sarà praticamente impossibile districarsi tra le maglie dei vari Poteri.

Resterà però la lezione di Joe, come lo chiamava il suo amico Rudy Giuliani. Quel motto. Tre parole e il futuro dietro: follow the money. E capirai cosa ti accade intorno.