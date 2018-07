Giochi gratis online, abbiamo preparato la classifica dei migliori 20 del 2018: ecco quali sono e i link per giocare.

I migliori giochi gratis online sono quelli che non richiedono il download di alcun programma specifico e a cui si può accedere, previa registrazione gratuita (e in alcuni casi anche senza registrazione), direttamente tramite browser.

Per i giochi gratis basta avere un computer o un tablet con le caratteristiche tecniche aggiornate per godere di una buona grafica abbinata a velocità di navigazione e, quindi, una giocabilità nel complesso ottima.

Parliamoci chiaro: ogni tanto tutti abbiamo bisogno di staccare la spina e lasciare andare la mente “oltre” le barriere – lavorative, sociali, familiari – che ci poniamo per essere quel che siamo.

C’è chi recupera con una corsetta, chi va a nuotare, chi si dedica alla cucina e chi, invece, ama tornare bambino, quando si entrava in una sala giochi, si inseriva la moneta da 200 lire e si passava il tempo davanti a Golden Axe piuttosto che simulando uno Street Fighter.

Oggi che l’elettronica e il mondo del gaming ha invaso una cospicua parte del nostro tempo libero è chiaro che sempre più persone – dalla generazione anni ’80 ai millennials – cerca giochi gratis online.

Basta guardare questa infografica sulle abitudini dei videogiocatori per rendersi conto che il settore è in ascesa inarrestabile oramai da anni. E non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Dove e come trovare i migliori giochi gratis online

Ma come trovare i migliori? Quali le discriminanti per scegliere il gioco più adatto alle nostre esigenze?

Due sono le parole d’ordine: divertimento e giocabilità.

E questi sono i parametri che abbiamo utilizzato per stilare la nostra classifica dei 20 migliori giochi gratis online, che comprende giochi di calcio, di macchine, di guerra, di cucina, giochi gratis per ragazze e per bambini.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

PLANETSIDE 2

La più famosa caratteristica di questo gioco è che è in grado di supportare partite con ben 2000 giocatori per continente. Qui il link per giocare gratis.

DOTA 2

Il gioco è il sequel stand-alone della custom map di Warcraft 3 intitolata Defense of the Ancients. Qui il link per giocare gratis.

LEAGUE OF LEGENDS

Fra i giochi gratis è quello disponibile in più lingue, come l’inglese (la lingua principale), il tedesco, il russo e anche l’italiano. Qui il link per giocare.

RISIKO

Non servono presentazioni. Qui il link per giocare gratis.

STAR WARS: THE OLD REPUBLIC

Tra i giochi gratis, è quello prodotto da LucasArts e facente parte dell’Universo espanso di Guerre stellari. Qui il link per giocare.

LORD OF THE RINGS ONLINE

Ambientato in un universo immaginario, è basato sui romanzi di J.R.R. Qui il link per giocare gratis.

TRACKMANIA NATIONS FOREVER

TrackMania Forever nasce come ampliamento di TrackMania Nations. Qui il link per giocare gratis.

DC UNIVERSE ONLINE

Luthor torna nel passato per avvertire Batman, Superman e Wonder Woman del piano di Brainiac. Qui il link per giocare gratis.

WORLD OF WARCRAFT

Fantasy tridimensionale di giochi gratis. Qui il link per giocare.

AUTO CLUB REVOLUTION

Tra i giochi gratis è sicuramente uno dei migliori simulatori di corse in auto. Qui il link.

SPELUNKY

Il giocatore controlla uno speleologo che esplora una serie di grotte. Qui il link per giocare gratis.

SLENDER

Videogioco indipendente di genere horror psicologico. Qui il link per giocare gratis.

FLIGHTGEAR

Simulatore di volo libero. Qui il link per giocare gratis.

OPENTTD

Obiettivo principale è guadagnare il più possibile costruendo varie reti di trasporti. Qui il link per giocare gratis.

ROBY BAGGIO’S MAGICAL KICKS

Anche in questo caso non servono presentazioni. Qui il link per giocare gratis.

TETRIS

La storia dei videogame. Qui il link per giocare gratis.

POOL LIVE PRO

Biliardo di alta qualità. Qui il link per giocare gratis.

MORTAL KOMBAT

Vince chi sa fare la fatality. Qui il link per giocare gratis.

HACKER’S ESCAPE

Un vero hacker di Hollywood. Qui il link per giocare gratis.

SUPER MARIO 63

Il mitico, inossidabile, intramontabile Super Mario. Qui il link per giocare gratis.