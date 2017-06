Estate, tempo di viaggi, bagagli, check-in, voli. Ecco una carrellata dei 5 aeroporti incredibili d’Europa, dove il passaggio si trasformerà in un’avventura magnifica. Altro che Fiumicino che brucia…

Cosa sapete degli aeroporti che vi aspettano per la partenza, per un veloce transito o per l’atterraggio finale? Cosa vi aspettate?

Sappiate, intanto, che nulla hanno a che vedere con gli orribili e mal funzionanti scali italiani, che prendono fuoco come fiammiferi e dove gli aerei sono perennemente in ritardo.

I 5 aeroporti più incredibili d’Europa sono meraviglie architettoniche, hanno gusto, confort, servizi al top e renderanno la vostra presenza una magnifica avventura.

È il momento di organizzare il viaggio, di pensare a cosa mettere in valigia, di fare i biglietti e il check-in (online, possibilmente), prima di dirigersi verso la meta di vacanza prescelta. Secondo i dati Enac sono oltre 10 milioni gli italiani pronti a imbarcarsi verso destinazioni europee in questa estate 2015, che oramai è alle porte.

A loro si rivolge la classifica stilata dalla Skytrax, compagnia britannica che si occupa di valutare gli aeroporti a livello mondiale, in base ai commenti dei viaggiatori presi in esame: 13 milioni da 112 paesi, quindi parliamo di una statistica molto attendibile.

E secondo questa classifica i migliori 5 in Europa sono:

1) MONACO DI BAVIERA

38,7 milioni di passeggeri, Skytrax lo ha valutato il miglior aeroporto d’Europa. Forse il fatto che è l’unico ad avere un birrificio può aver influito nella valutazione?

2) AMSTERDAM SCHIPHOL

52,6 milioni di passeggeri, costruito nel 1916, al top per chi vuole scatenarsi nello shopping e nel tempo libero prima dell’imbarco.

3) ZURIGO

24,9 milioni di passeggeri, offre una serie incredibile di servizi di noleggio, tra cui bicicletta e inline-skate, oltre alle visite al Museo svizzero dei trasporti di Lucerna.

4) LONDRA HEATHROW

72,4 milioni di passeggeri, è ipertecnologico: nei terminal 1 e 3, la Virgin offre una carta d’imbarco con un chip in grado di intercettare il passeggero. Che quindi non potrà mai più rischiare di perdere l’aereo.

5) FRANCOFORTE

58 milioni di passeggeri, logistica al top, accessibilità di alto livello, enorme facilità di transito da un terminal all’altro ed enorme varietà di negozi e ristoranti. È la Germania, bellezza.