Bullo giovane e palestrato sottovaluta la reazione della vittima

Ancora una volta ci troviamo a pubblicare l’ennesimo video in cui un bullo viene messo ko dalla vittima designata.

Mentre tutti i media nazionali e internazionali bombardano di news in cui sono i bulli ad avere la meglio, noi abbiamo deciso da tempo di dare spazio solo a storie di bullismo finite male per il presuntuoso di turno.

Ennesimo caso di bullismo a scuola

Oramai gli edifici scolastici sono diventati terra di conquista per i bulletti, che se la prendono con chiunque non rispetti i loro canoni estetici e morali.

Sei grasso? Mazzate. Sei troppo magro? Mazzate. Sei gay? Mazzate. Sei troppo bravo a scuola? Mazzate.

La diversità non è più accettata e, anzi, viene combattuta a suon di pugni e schiaffi. Spesso e volentieri, però, a dispetto di quello che vogliono farvi credere, sono proprio i bulli ad avere la peggio.

Come capita al giovane e palestrato stronzetto presente in questo video, che ha la brillante idea di prendersela con un ragazzo solo perché in sovrappeso.

Se credete al Karma, e dovete crederci, questo video è quel che fa per voi.