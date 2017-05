13 Reasons Why è la serie tv creata dallo sceneggiatore Brian Yorkey e tratta dal romanzo 13 di Jay Asher, scrittore statunitense specializzato in libri per adolescenti.

Spero tu sia pronto, perché sto per raccontarti la storia della mia vita. Ad esser più precisi, del perché la mia vita è finita. Se stai ascoltando queste registrazioni, allora tu sei uno dei motivi.

Dopo lo straordinario successo del libro, Netflix ne ha acquistato i diritti e lanciato la prima stagione, disponibile in streaming e on demand dal 31 marzo 2017.

Perché bisogna vedere 13 Reasons Why

Il motivo principale è che tratta seriamente i problemi adolescenziali, senza farli scadere nel ridicolo o, peggio ancora, sottovalutarli alla voce benaltrismo.

Per i ragazzi i problemi non sono altri – lavoro, crisi, famiglia – ma le situazioni reali che li affliggono e che vivono a scuola e con gli amici. In concreto: bullismo, sessualità, social networking, istinti suicidi.

Nella serie targata Netflix questi ingredienti sono mescolati in maniera sapiente e drammatica, tanto da tenere gli spettatori incollati allo schermo e trasformare 13 Reasons Why in un cult a poche settimane dall’uscita in streaming.

La vera età dei protagonisti di 13 Reasons Why

Ma vi siete mai chiesti qual è la vera età dei protagonisti della serie? Sembrano tutti ragazzi tra i 16 e i 18 anni. In realtà sono tutti molto più grandi. Tranne uno.

