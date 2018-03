navigazione Categoria

Secondo il sito Pornhub, donne nude è una delle ricerche più cliccate per gli amanti della gnocca. Infatti oltre mezzo milione di persone ogni mese digita su Google la keyword che mostra meravigliose foto di donne nude.

La parola donna deriva dall’antico latino dŏmna, forma sincopata del latino classico domĭna, cioè “signora”.

LE PERLE DI ROCCO E FRANCO

Una cosa da tenere in considerazione, invece, riguarda la famosa leggenda metropolitana per cui più ci si tocca più si rischia di perdere la vista.

Come ha dichiarato Rocco Siffredi a Repubblica:

“Non so se sia vera la storia che se ti masturbi perdi la vista. Però io da ragazzino ho perso otto diottrie per occhio”.

E anche lui non poteva fare a meno di guardare foto donne nude e di fronte a una donna nuda la reazione del suo “tender” era immediata:

“Ho scoperto la sessualità presto, a dieci anni già mi toccavo”.

Il suo alter ego porno Franco Trentalance, che di donne sexy nude ne ha viste a migliaia, ha regalato un consiglio fantastico ai lettori di Libero Quotidiano:

“Comprare un letto a forma di ring, come ce l’ho io. La ragione è pratica e metaforica. Il sesso è un match, ovviamente. E con le sponde puoi fare molte cose: legare la partner, puntare i piedi…”.

Un genio assoluto, che sul set preferisce donne mature nude. De gustibus…

PORNO FAI DA TE

Un’inchiesta di Vladimiro Polchi su Repubblica ha fotografato il moderno mondo dell’hard:

“In pochi anni è crollato il mercato dei film hard. Le ricche produzioni dei tempi di Moana Pozzi hanno lasciato spazio ai film da duemila euro con attori non professionisti che lo fanno per il piacere di farsi vedere. Di dvd non se ne vendono quasi più, il business è tutto in Rete e si basa su abbonamenti e video chat. E diverse attrici a luci rosse sono passate a fare le escort.”

Per capire più in profondità questi meccanismi, sentite la storia di Adam e Mary:

“Lavorano in coppia, vivono in Brianza e sono sposati. Stanno sul mercato da quasi dieci anni e fanno tutto, ma solo in mascherina. Il compenso è secondario: quando va bene prendono 200 euro, altrimenti si accontentano di un rimborso spese. A muoverli, dicono, non è il denaro, ma l’esibizionismo e la ricerca di emozioni forti.”

PORNOGRAFIA SU INTERNET: TUTTE LE STATISTICHE

Il Tagliablog ha rivelato alcuni dati molto interessanti. Lo sapevi che:

il 12% di tutti i siti web è porno; il 25% di tutte le richieste ai motori di ricerca è pornografica; il 35% di tutti i download è di natura pornografica; ogni secondo, 28.258 persone stanno guardando contenuti pornografici; ogni secondo, si spendono 89 dollari in materiale pornografico; ogni giorno, appaiono in internet 266 nuovi siti porno; SEX è la parola in assoluto più cercata; negli Stati Uniti, il porno ha generato revenues per 2,84 miliardi di dollari; il 72% dei “porn users” è maschio (ovviamente il restante 28% è femmina); il 70% del traffico verso siti porno è generato in orario lavorativo (dalle 9 alle 17); le pagine con contenuto pornografico sono stimate in 372 milioni; il 3% del porno è prodotto in UK, il 4% in Germania e l’89% negli USA;

