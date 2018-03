Diretta calcio streaming: 5 siti per vedere le partite di serie A gratis

Se cerchi diretta calcio streaming sei capitato nel posto giusto.

Ti forniremo tutte le informazioni e i siti per vedere le partite Serie A live, gratis, senza registrazione e in HD.

In tanti si pongono questa domanda.

È illegale vedere partite in streaming su internet?

Rischia davvero una multa chi guarda la diretta calcio streaming o la diretta Serie A?

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato un articolo di Gianfranco Turano per l’Espresso, che a marzo 2016 – in occasione della sfida all’Allianz Arena fra Bayern e Juventus – scriveva:

“I dati di audience dell’esclusiva Mediaset premium sono di poco superiori a 1,5 milioni di spettatori (1,571 milioni è la cifra comunicata in tarda mattinata).

Una volta per vedere i match di straforo c’era la nave pirata Rojadirecta. Ora anche. Ma per proteggere la proprietà intellettuale del Ns Caro Leader Silvio Berlusconi si rischiano multe di 30 mila euro.

Non è chiaro se debba pagare la Telecom, che il Ns Caro Leader vuole comprarsi con i soci francesi, o il fornitore di internet o, come è più probabile, il computer del criminale che guarda la partita in modalità portoghese. Trenta sacchi per i gobbi, francamente.”