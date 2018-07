I posti migliori per una vacanza in Riviera romagnola

I posti migliori per una vacanza in Riviera romagnola Quali sono le mete migliori per una vacanza in Riviera romagnola? Eccole tutte qui, corredate di suggerimenti, descrizione e servizi che si possono trovare.

La Riviera romagnola è uno dei luoghi prediletti per i vacanzieri nostrani e d’oltralpe.

Con tutte le cittadine che compongono quel tratto di costa dell’Emilia-Romagna, il buon cibo della regione e l’atmosfera cordiale e gioviale, i motivi per un turismo dai numeri da capogiro già sarebbero comprensibili.

La Riviera romagnola è però, in realtà, molto di più. Movida, mare, stabilimenti balneari attrezzati di tutto punto, eventi, luoghi culturali e d’interesse da visitare tutt’intorno, coronano il sogno di chi desidera spendere un semplice weekend di relax o periodi più lunghi in uno dei luoghi più gettonati d’Italia, si potrebbe dire: a giusta ragione.

Quali sono però le mete che non possono mancare? I posti assolutamente da scegliere come meta per la prossima vacanza? Eccoli tutti qui, corredati di suggerimenti, descrizione e servizi che si possono trovare.

Per l’alloggio invece, visita il sito con tutte le offerte per gli hotel della Riviera romagnola, massima resa e minima spesa garantita. Pronti? Si parte.

RIMINI

Sono 15 i chilometri lungo i quali si dipana la costa della città di Rimini, una delle preferite dai turisti italiani e internazionali. La varietà dell’offerta per ciò che riguarda l’intrattenimento è così vasta e variegata che tutti i tipi di pubblico possono essere soddisfatti, di giorno e di notte.

Gli stabilimenti propongono diverse attività ricreative per i più piccoli così come per i gruppi, mentre quando cala il sole, il centro e il lungomare si trasformano in un acceso e colorato mondo dedicato al divertimento.

Per i più affezionati alla movida, è d’obbligo spostarsi nella vicina Milano Marittima, dove gli stabilimenti balneari sono l’ideale sia per i giovani in cerca di divertimento che per le famiglie con bambini.

RICCIONE

Vita modaiola e spasso sono le due caratteristiche che meglio descrivono ciò che ci si può aspettare di trovare a Riccione. La città ha, infatti, ben due parchi divertimento: Oltremare e Acquapark.

Quest’ultimo è uno dei più famosi parchi acquatici d’Europa, se non del mondo, e ogni anno attrae migliaia di turisti pronti a passare intense giornate tra giochi d’acqua e divertimento assicurato. La sera, poi, Viale Ceccarini a Riccione è il centro della movida: bar, ristoranti, eventi musicali e negozi sono aperti fino a tardi e rendono la città un brulicare animato di persone.

GABICCE MARE

Gabicce Mare è il luogo dedicato a chi ama il mare, particolarmente indicato per famiglie con bambini piccoli. I numerosi stabilimenti balneari presenti nella città sono infatti molto attenti a offrire servizi che possano venire incontro alle esigenze di mamme, papà e pargoletti.

Il litorale fatto di sabbia e fondale basso, inoltre, rende la spiaggia il luogo ideale per far giocare i più piccoli senza preoccuparsi troppo.

CATTOLICA

La città è famosa per l’acquario che ospita, un’attrazione di sicuro effetto sui bambini che apprezzano particolarmente gli incontri ravvicinati con la fauna marina e con tutte le spiegazioni e gli insegnamenti che vengono dati loro.

Cattolica è una cittadina tranquilla, il luogo ideale per rilassarsi con gli amici in uno dei bar o dei ristoranti ivi presenti o per fare un giro in centro all’insegna dello shopping.