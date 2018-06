Spazio web gratis: le 7 migliori risorse per costruire il tuo sito perfetto

Lo spazio web gratis oggi è molto più diffuso di quanto si pensi in realtà. Anzi, la ridondanza di offerta ha creato piuttosto un altro problema: quali le risorse migliori? E come sceglierle?

Per non farvi perdere tempo abbiamo individuato per voi il meglio del mercato.

Partendo, però, da un presupposto: lo spazio web gratis presenta pochi vantaggi, al di là di un risparmio economico, e si adatta perlopiù ad un utilizzo non professionale del web.

Il nostro consiglio, quindi, è quello di valutare attentamente l’opportunità di scegliere tra uno spazio web gratis o a pagamento. Ma diamo per scontato che, se siete arrivati qui, è perché avete già fatto le vostre valutazioni – anche se un ultimo consiglio non fa mai male! – e vi siete orientati su uno spazio web gratis.

La lista dei 7 migliori spazi web gratis

Caratteristiche principali: 100 mb di spazio; gestione e-mail; tool per creazione sito; supporto tecnico. L’unico costo che dovrete affrontare e quello della registrazione del dominio, a partire da 9 euro l’anno.

Procedura guidata pronta all’uso con una serie di template già pronti a seconda del settore. Ancora più facile del drag&drop, perché basta soltanto caricare i propri contenuti. SEO-friendly e gratuito, con siti illimitati.

Caratteristiche principali: Php5; MySql5; Piena Gestione FTP; Gestione Apps; Supporto Social e SEO; Registrazione Domini con Redirect.

Tra i siti più famosi hostati su Altervista ci sono Giallozafferano e Spinoza.

Caratteristiche principali: Spazio Web Infinito; Wizard per creare il sito in 5 minuti; Premi in base alle statistiche generate.

Tutti i siti Xoom sono ospitati sulla community di Virgilio.

Caratteristiche principali: estrema funzionalità; centinaia di temi e layout a disposizione; pagine protette da password; opzioni dispositivi mobili.

Il servizio a costo zero presenta alcune limitazioni: possibilità di scegliere piani a pagamento.

Caratteristiche principali: velocità e semplicità d’accesso; integrazione SEO e Adsense.

È il servizio blogging di Google.

Caratteristiche principali: multilingua; ottima integrazione social e mobile; infiniti sistemi di personalizzazione.

Possibilità di effettuare un upgrade a pacchetti premium.

Questi sono, secondo il nostro parere, i 7 migliori spazi web gratis.

Quale sceglieremmo se fossimo nella condizione di doverlo fare?

Senza girarci troppo intorno, molto probabilmente la nostra scelta ricadrebbe su Altervista, perché è uno dei più diffusi e quindi più aggiornati, o WordPress, per l’alta possibilità di personalizzazione.

Ora tocca a voi: quale sarà la vostra scelta?