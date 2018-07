Videogame e simulazione: dai grandi classici ai giochi più curiosi

Tutti noi sappiamo che il mondo dei videogiochi è molto ampio: così ampio che spesso è fisicamente impossibile provare di persona tutte le alternative.

Questo per via del concetto di simulazione, spesso alla base di molti giochi tradizionali e delle loro controparti digitali: la nostra vita e la nostra società ospitano un mondo infinito di situazioni che possono essere replicate in game.

Queste situazioni danno alle volte il via alla creazione di videogiochi che definire particolari è dire poco.

D’altronde uno degli aspetti più divertenti del gaming è proprio questo: avere la possibilità di fare delle cose che nella vita reale non potremmo mai fare.

Non si tratta solo di combattere a mani nude contro gli avversari, o di darsi battaglia su una pista di go kart: i videogame di simulazione, difatti, nascondono delle sorprese inaspettate.

Classico ma anche moderno: il simulatore dei casinò

Come detto poco sopra, il settore dei videogiochi ospita dei grandi classici ma anche delle sorprendenti novità.

È bene partire, però, dai casinò online: si tratta di piattaforme che uniscono entrambi gli aspetti, proponendo una simulazione molto avanzata dei tradizionali giochi da casinò.

All’interno di queste piattaforme è ad esempio possibile giocare alla roulette online: non ad una sola versione, visto che qui si trovano diverse tipologie come la roulette francese o la versione americana.

Inoltre, su questi siti si possono anche trovare altri giochi da casinò molto classici: si va dalle macchinette ai video poker, passando per i giochi di carte come il black jack.

Certi portali di casinò digitali consentono persino di giocare in live, dunque con croupier e tavoli verdi reali, in video-conferenza e sfruttando dei software specifici.

In assoluto uno dei giochi di simulazione più apprezzati dagli italiani.

Fra auto da corsa e camion: la simulazione al volante

Ovviamente, fra i grandi classici nel mondo dei videogames simulatori, troviamo quelli automobilistici.

Basta prendere in mano il joypad, posizionare le dita sulla tastiera oppure acquistare un volante da collegare al computer e alla console.

Fin qui niente di nuovo: si tratta di giochi che tutti conoscono, dagli appassionati ai semplici curiosi. Eppure, non è affatto detto che vi troverete costretti a guidare un’auto di formula uno.

Esistono anche dei simulatori molto particolari, come ad esempio Euro Truck Simulator: in questo caso dovrete mettervi alla guida di un imponente camion, e portare a destinazione il vostro prezioso carico.

Capre e fattorie: i giochi di farming

Se pensate che la simulazione dei camion sia la più originale, allora non conoscete i giochi che replicano alla perfezione la vita nelle fattorie e la loro gestione.

Si tratta di una nicchia particolarissima, apparentemente banale, ma che in realtà sta seminando proseliti in giro per l’Italia.

Si parla dei videogiochi di farming, come ad esempio Farming Simulator 15: la grafica è eccezionale, e a voi toccherà gestire ogni aspetto della vostra fattoria.

Per chi cerca qualcosa di ancor più originale e totalmente fuori dal mondo, ecco Goat Simulator: in questo caso vestirete i panni di una capra, portandola a fare delle cose abbastanza bizzarre.

Ad esempio costringerla a sorvolare i cieli delle metropoli con un fuoco d’artificio attaccato alla schiena. Non sarà poi così realistica, però di sicuro si tratta di una delle simulazioni più divertenti in assoluto.

Dagli alberi al dating: altri due esempi curiosi

Chi non ha mai sentito la necessità di imbracciare una sega elettrica e di abbattere alberi? In tanti, speriamo.

Eppure la digitalizzazione e la simulazione oggi consentono anche questo: tutto ciò viene offerto da un videogioco come Woodcutter Simulator 2013.

Si parla di un videogame dal comparto grafico piuttosto accurato, che vi consentirà di lavorare fra i boschi tagliando gli alberi.

Il gioco presenta diverse sfide a tempo, e la possibilità di accumulare denaro svolgendo la vostra professione online.

Per chi invece vorrebbe vivere un fidanzamento digitale, ecco LovePlus: un videogioco che funziona come un vero e proprio simulatore di fidanzate.

Ovviamente è giapponese, dato che le idee più particolari in termini di gaming nascono proprio nel paese del Sol Levante.

Le altre simulazioni online da provare

Di videogiochi ce ne sono veramente per tutti i gusti e anche per quanto riguarda quelli più curiosi, la lista non è di certo finita qui.

Per concludere non potremmo non citare Bear Simulator: qui vi ritroverete nei panni di un orso, a caccia di prede e impegnato nella difesa del proprio territorio.

Un altro divertentissimo esempio di simulatore è Viscera Cleanup Detail: vi siete mai chiesti a chi tocca fare le pulizie dopo una battaglia intensa in videogiochi come Doom? Giocateci e avrete la risposta.

Infine, si chiude con un simulatore che sta andando fortissimo di questi tempi: è Surgeon Simulator, che vi permetterà di indossare i vostri guanti in lattice digitali e di fare pratica nella chirurgia.

In alternativa potete sempre provare uno dei 20 migliori giochi gratis online: perchè, in fondo, c’è un bambino dentro ognuno di noi. E questo bambino ha sempre voglia di divertirsi.