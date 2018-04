Slot machine: casualità, algoritmi e possibilità di vincita Le slot machine sono il gioco da Casinò più amato dagli italiani, sia online che off. Nel 2016, in Italia, sono stati spesi -alle slot machine- 96 miliardi di euro. Ma quali sono le possibilità reali di vincere? Ovvero, com'è possibile un legame tra casualità e algoritmi?

Ad un primo superficiale pensiero, può sembrare strano che computer e casualità possano in qualche modo andare d’accordo. Ma ad un più attento ragionamento, magari guidato da un’opportuna piccola ricerca, scopriamo che in realtà le due cose si possono finalmente conciliare.

I segreti dell’algoritmo

Questo grazie al Generatore di Numeri Casuali (RNG – Random Number Generator), che in sostanza non è altro che un apparato che genera numeri casuali da un processo fisico.

Un sistema che viene impiegato in svariati ambiti: dalla crittografia alla statistica, dalle simulazioni al gioco, insomma, in tutti i settori in cui si ha a che fare con possibilità infinite.

In realtà, trattandosi di una simulazione,forse sarebbe più esatto definirli numeri pseudo-casuali e quindi parlare di PRNG (Pseudo-Random Number Generator) piuttosto che di RNG: questo perché si tratta comunque sempre di un algoritmo e quindi la regola che determina questo processo non è per niente casuale.

Tuttavia l’algoritmo in questione genera ogni secondo migliaia di combinazioni differenti, alcune perdenti, altre vincenti che, seppur “regolarizzate”, vengono “pescate” dal giocatore che avvia la giocata in maniera totalmente casuale.

Il valore del payout

Per questo motivo possiamo asserire che, principalmente, nel caso delle slot machine, le vincite sono tutte un fatto di fortuna, Payout e frequenza di pagamento. Il payout è un valore che indica la percentuale degli incassi totali che viene restituita ai giocatori in vincite.

Nei casi delle slot machine online AAMS il payout è, in media, del 90%: questo non significa che ogni volta che si avvia una giocata si vincerà il 90%, bensì che in linea di massima, in una sequenza di tutte le combinazioni possibili, la slot restituirà il 90% di quanto incassato.

E’ importantissimo affidarsi ad algoritmi efficaci, affinché sia impossibile che eventuali hacker possano introdursi nel sistema e prevedere le combinazioni delle giocate.

In Italia gli algoritmi dei giochi online devono essere certificati dall’AAMS, al fine di rendere il casinò online italiano ancora più sicuro e legale; inoltre, la trasparenza e l’onestà sono garantite anche grazie alla pubblicazione delle percentuali di payout di tutte le giocate eseguite.

E’ il caso di siti come Starcasino, che permettono di consultare nel dettaglio quanto ritornato nelle casse dei giocatori ogni mese, per ogni gioco.

Quindi, confidando nella combinazione casuale sperando sia quella vincente, occhio ai payout e… buona fortuna!