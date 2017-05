Trovata cocaina in Parlamento: inchiesta shock del Fatto Quotidiano

E non sarebbe nemmeno la prima volta che viene fuori una notizia simile.

Ne avevamo già parlato nel 2015, quando il verdiniano Lucio Barani rilasciò dichiarazioni di fuoco durante un’intervista a Un Giorno da Pecora:

Ecco, l’unica differenza tra allora e oggi è che Barani denunciava i senatori cocainomani, mentre nell’inchiesta del Fatto si parla di deputati che fanno uso di polvere bianca.

Praticamente l’intero arco parlamentare italiano è infettato da tossicodipendenti manipolabili e mentalmente instabili, pronti a tutto pur di sniffare quella merda. Pronti, soprattutto, a svendere l’Italia e il proprio onorevole voto al primo lobbista che passa e mette sul piatto l’offerta migliore. Se condita da donne e coca, tanto meglio.

Il giornalista d’inchiesta Thomas Mackinson, un segugio che non lascia scampo, si è infiltrato nei bagni di Montecitorio, munito di telefonino per fare le riprese e di reagenti chimici:

L’incredibile reportage verrà pubblicato su FQ Millennium, il nuovo mensile d’inchiesta lanciato dal Fatto Spa.

L’agenzia Dire riferisce i primi dettagli dello scoop firmato da Mackinson:

Il cronista ha condotto diversi test con salviettine Nark II a base di cobalto tiocianato acquistate in un negozio di Roma specializzato in dispositivi per indagini di polizia scientifica. Il risultato positivo, confermato da una doppia prova con esiti identici, è stato ottenuto mercoledì 29 marzo 2017, nel momento in cui molti dei 400 deputati presenti si sono serviti della toilette dell’atrio appena prima di entrare in aula per una votazione relativa al testo di legge su magistrati e politica. Le tracce dello stupefacente sono state rinvenute dalla mensola all’interno di uno dei bagni. Quella stessa mensola, al mattino, era risultata negativa.