Marine mostra come disarmare una pistola puntata alla tua testa

Al giorno d’oggi saper difendere se stessi per sopravvivere ad un attacco è fondamentale. Ma la maggior parte delle persone non sa come fare.

A chi rivolgersi per apprendere le più elementari tecniche di difesa personale, tra cui quella di disarmare qualcuno che ti punta una pistola alla tempia?

Uno dei migliori in questo campo è certamente Victor Marx.

Ex Marine originario della Louisiana, durante la vita militare a stelle e strisce si è specializzato nell’utilizzo delle armi (in particolare pistola calibro .45 e fucile M16) e delle Arti Marziali (Kenpo, Kickboxing e Jiu-Jitsu).

Dopo aver lasciato i Marines, ha messo insieme le sue passioni ed oggi è un veterano che insegna difesa personale. E detiene il record mondiale come uomo più veloce del mondo nel disarmare un avversario armato di pistola.

La tecnica di disarmo pistola più veloce del mondo

In questo video mostra la tecnica da record che utilizza.

Sconsiglio chiunque non abbia mai praticato difesa personale dall’utilizzare questa tecnica.