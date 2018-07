Uno dei settori più in crescita del momento è quello che riguarda gli annunci armi nuove e usate.

Da mercatino semi-clandestino è cresciuto fino a diventare una nicchia di mercato molto rilevante.

QUANTO VALE IL SETTORE ARMI NUOVE E USATE IN ITALIA?

Secondo quanto riportato dall’Agi nel febbraio 2018:

In Italia, ci sono 1.300 punti vendita al dettaglio di armi e munizioni, ai quali si aggiungono più di 400 associazioni sportive dilettantistiche e tiri a volo.

E le cifre, a dire la verità impressionanti, vengono snocciolate da un report dell’ANPAM (Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili):

La produzione di armi e munizioni per uso civile, sportivo e venatorio in Italia vale 7 miliardi 293 milioni di euro corrispondenti allo 0,44% del Pil nazionale, con 87.549 occupati.

QUANTE ARMI NUOVE E USATE CIRCOLANO IN ITALIA?

Impossibile fornire numeri esatti, perché il Ministero dell’Interno non può rilasciare il numero di armi detenute dagli italiani.

Ma basta leggere alcune riviste di settore per ottenere un rapido calcolo.

Se si sommano le licenze concesse a guardie giurate o per caccia e tiro sportivo, si supera la cifra di 1 milione e 100mila libretti.

E visto che una licenza dà la possibilità di possedere più di un’arma da fuoco, possiamo tranquillamente affermare che in Italia ci sono milioni di armi.

DOVE TROVARE I MIGLIORI ANNUNCI ARMI NUOVE E USATE?

Il web è il canale più utilizzato da appassionati e antiquari che cercano pezzi rari o fuori commercio per incrementare le loro collezioni o assortimento prodotti.

E tra le chiavi di ricerca più digitate su Google c’è proprio annunci armi nuove e usate.

Questo è ciò che emerge da una ricerca condotta dallo staff di Armi e Accessori, portale di annunci armi nuove e usate gratuiti, che ha indagato di recente su quali fossero le principali vie utilizzate per il commercio e/o lo scambio di articoli da collezione.

A riguardo abbiamo chiesto un parere autorevole ad un responsabile di Armi e Accessori:

È evidente dalla rilevazione che anche in questo ambito Internet la fa da padrone rispetto ad altri medium quali le riviste di settore o la televisione. La possibilità di raggiungere un pubblico più ampio e vasto, anche in termini di chilometri, è un fattore fondamentale alla base di questa tendenza, anche se non tutti hanno la capacità di scrivere bene per il web annunci armi nuove e usate.

COME SCRIVERE ANNUNCI ARMI NUOVE E USATE EFFICACI E PERFORMANTI?

A tal proposito, lo staff di Armi e Accessori ha stilato una breve guida con alcuni consigli utili per scrivere bene e pubblicare online annunci di armi nuove e usate.

Di seguito i 3 suggerimenti per creare l’annuncio perfetto:

1. Breve, ma interessante.

Non bisogna essere troppo prolissi nella stesura del testo descrittivo: poche parole e qualche dato combinati nel modo giusto sapranno rendere il vostro annuncio valido ed efficace.

2. Anche l’occhio vuole la sua parte.

Non dimenticate di aggiungere delle fotografie del prodotto al vostro annuncio e ricordatevi di ottimizzare le immagini. Alcuni portali applicano delle restrizioni su peso o dimensione del file.

3. Informazioni dettagliate.

Oltre alle caratteristiche del prodotto, indicatene il prezzo effettivo ed eventuali spese di spedizione (ove presenti). L’utente è più propenso ad acquistare articoli di cui conosce già tutto, compresa la spesa da sostenere.

Tutto chiaro, vero?

Ora vi basterà andare su Armieaccessori.com e valutare la vostra prossima mossa.