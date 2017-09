Il coltello di ordinanza acquisito dal 9° Rgt. Paracadutisti “Col Moschin” è l’MF2.

Realizzato dalla Extrema Ratio di Prato, azienda simbolo dell’eccellenza italiana, viene definito il coltello perfetto.

O la Ferrari dei coltelli da combattimento, come l’ha soprannominato un commerciante americano.

Del resto nelle intenzioni di chi aveva pensato l’MF2 c’era la volontà di progettare qualcosa di mai visto prima.

E visto che il creatore è anche un Capitano delle Forze Speciali dell’Esercito Italiano in servizio da 22 anni, esperto di coltelleria, allora è chiaro che siamo di fronte ad una lama epica.

La storia dello Steve Jobs della coltelleria italiana la trovate sul sito Colmoschin.it , portale realizzato anche da ex operatori del Nono:

Il Capitano “Fonty” (lo chiameremo così per motivi di servizio) ha preso parte a missioni in Libano, Iraq, Bosnia, Albania e Kosovo. Fin da ventenne ha sempre praticato arti marziali non a orientamento sportivo ma finalizzato alla pratica del combattimento reale e alle necessità professionali di Reparto. A 43 anni ha frequentato, presso la Scuola dell’Esercito, il corso per Istruttore militare di difesa personale e lotta ravvicinata classificandosi il primo del corso. Nell’anno 2002 il Comandante di Reparto , decise di equipaggiare il personale operativo con un “fighter” per l’impiego in Operazioni Speciali. Tale compito non poteva essere affidato che al Capitano Fonty, vecchio appassionato e cultore di lame fisse e pieghevoli. Così un bel giorno si presentò presso la Extrema Ratio per chiedere la costruzione di un prototipo realizzato in base alle sue esigenze. Dopo alcuni mesi di lavoro effettuati su un prototipo dettato in buona parte da Fonty, fu realizzato e presentato il “combat” finale al Comandante del Reparto, il quale ne rimase ottimamente affascinato e volle subito battezzano con il nome di “Col Moschin”.

LA VERSIONE DI ORDINANZA

Gli amanti dei coltelli sapranno che l’Extrema Ratio “Col Moschin” si presenta in diversi modelli ma uno solo è quello acquisito dal 9° Rgt. Paracadutisti “Col Moschin”.

Parliamo dell’Extrema Ratio MF2 Ordinanza Col Moschin (disponibile anche nelle versioni MF2 Black, MF2 Black Ruvido, MF2 Desert Warfare).

Se stai pensando che il prezzo di questo coltello è troppo alto, che la spesa non vale l’impresa, ti chiedo solo di continuare a leggere l’articolo.

Non ti costa niente e scoprirai la storia di un’eccellenza italiana, l’Extrema Ratio di Prato, e le caratteristiche uniche di un coltello che non ha eguali nel mondo.

EXTREMA RATIO: MADE IN ITALY DI SUCCESSO

Per comprendere appieno l’exploit dell’azienda di Prato partiamo da un dato oggettivo: le lame del “Col Moschin” superano – e di gran lunga – i rigidi e altissimi standard tecnici richiesti dall’US Army per il Camillus.

Di fatto ha infranto lo storico tabù per cui solo gli americani possono realizzare coltelli da combattimento innovativi, solidi ed efficienti allo stesso tempo.

Gli inizi non sono stati rosa e fiori e i primi prodotti lanciati sul mercato erano al di sotto degli standard attuali.

Poi il dinamismo aziendale dell’Extrema Ratio, unito ad una creatività tutta italiana, ha prodotto un notevole miglioramento negli standard qualitativi e funzionali della propria coltelleria.

Grazie soprattutto a collaborazioni istituzionali di tipo militare e scientifico – l’aspetto ergonomico dei prodotti è curato dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Perugia, mentre i test e le analisi su strutture, materiali e finiture superficiali dei prodotti viene affidato alla Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Firenze.

Ad oggi l’Extrema Ratio non solo è fornitore ufficiale delle Forze Armate Italiane e Francesi ma è anche partner delle Forze Speciali Italiane e di alcuni fra i migliori team internazionali militari.

Il vantaggio di essersi aperta alle collaborazioni istituzionali sta tutto nell’accumulare un notevole bagaglio di esperienza, in termini di informazioni, che le permettono un costante miglioramento del pacchetto lama-impugnatura-fodero.

L’IDEALE DEL COLTELLO PERFETTO

Lavorare sul campo, seguendo i consigli di chi maneggia i tuoi prodotti ogni giorno, è molto più utile che passare il tempo a fare ricerche di mercato.

Saper correggere i propri difetti iniziali – l’azienda è nata nel 1997 – ed offrire al cliente un prodotto sempre migliore sono caratteristiche che pochissime altre aziende nel campo della coltelleria internazionale possono vantare.

Risultato: l’Extrema Ratio “Col Moschin” è l’ideale del coltello tattico sia per uso militare che professionale.

Ad esempio, e gli animalisti se ne faranno una ragione, moltissimi lo usano durante le battute di cinghiale: di punta compie un lavoro eccellente.

In definitiva si può affermare che il successo dell’Extrema Ratio deriva da una strategia di espansione cosiddetta “Glocal”: vendere sul mercato internazionale un prodotto realizzato localmente.

Pensate che l’azienda toscana continua, ancora oggi, a commissionare alcune parti lavorate dalle piccole aziende qualificate della zona, dove l’artigianato italiano esprime il meglio di sé.

Chi critica il prezzo alto non tiene conto del rapporto qualità/prezzo – al top di gamma – e di un’etica del lavoro che non ha delegato la produzione in Cina (per poi vendere come marchio italiano…).

Quest’ultimo aspetto, nell’Italia di oggi che si svende al primo che passa, è tra i più apprezzati dai possessori dell’Extrema Ratio “Col Moschin”.

Nelle fiere internazionali di settore, dove l’azienda toscana è presente, gli utenti hanno sempre dimostrato di subire l’enorme, storico fascino della versione MF2 ordinanza.

Presenta caratteristiche che lo faranno entrare di diritto nella storia della coltelleria militare italiana.

Anzi, lo è già nella storia, visto che spicca sulla copertina di “Del pugnale il fiero lampo. Enciclopedia dei pugnali italiani militari 1915-2010 e politici 1920-1945”, opera imperdibile per collezionisti e appassionati scritta dall’autorevole Cesare Calamandrei.

LA SCHEDA TECNICA DEL COLTELLO EXTREMA RATIO MF2 ORDINANZA COL MOSCHIN

La quinta essenza del coltello da combattimento puro.

Doppia guardia, impugnatura stabile grazie alla concavità per indice e medio, apertura veloce, codolo sporgente utile come rompivetri o corpo contundente.

Il fodero, rigido, è realizzato in Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), una lega termoplastica nota con la denominazione commerciale di Cycolac: detto in parole povere, ha una eccezionale capacità di resistenza.

Visto il possibile utilizzo da parte di Forze Speciali, anche aviotrasportate, (tanto è vero che ha superato tutti i test di aviolancio) il fodero presenta lo scarico inferiore per acqua e una volta fissato è stabile ed anatomico.

Si può fissare al cosciale, al cinturone o rovesciato sui giubbotti con sistema M.O.L.L.E.

Dulcis in fundo, la lama.

È costruita con acciaio BöHLER N690, che rispetto al 440 utilizzato in altri coltelli militari, ha cobalto e vanadio , il carbonio e molibdeno sono in quantità superiore , il manganese e il silicio sono meno della metà, e non presenta la piccola percentuale di zolfo e fosforo che ha il 440. La durezza arriva a 58/60 hrc rispetto a 55/59 hrc del 440.

Ovviamente non tutto quello che viene realizzato è venduto al pubblico: ci sono delle commesse militari riservate che hanno canali soggetti a segreto industriale.

PRO E CONTRO: LE OPINIONI SUI FORUM

I forum di settore – frequentati anche da militari, collezionisti ed esperti – sono delle vere e proprie miniere d’oro per chi vuole leggere recensioni serie e avere opinioni da parte di chi ha già utilizzato il coltello Extrema Ratio MF2 Ordinanza Col Moschin.

Dopo aver analizzato e letto i commenti di decine di forum, abbiamo tracciato una classifica di pro e contro.

PRO

Maneggevolezza

Impugnatura e fodero

Assistenza pre e post vendita

Semplicità nella manutenzione

CONTRO

Prezzo

È vero, il prezzo è un po’ alto.

Ma il costo è più che giustificato dall’altissima qualità del coltello tattico firmato Extrema Ratio.

