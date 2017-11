Incursori del 9° Col Moschin in azione su navi in movimento

Gli Incursori del 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, che fanno parte delle Forze Speciali Italiane, svolgono periodicamente moduli addestrativi in vari scenari operativi.

Nei giorni scorsi le unità di pronto intervento degli Incursori dell’Esercito Italiano sono state impegnate, come riporta un comunicato della Difesa, in un’azione diretta su unità navali ormeggiate e in movimento.

9° Col Moschin in azione di Ship Boarding

Lo Ship Boarding ha avuto luogo nel Mar Tirreno:

L’attività è stata condotta da una Compagnia di Incursori, supportata dal personale e dai battelli del plotone anfibio della “Base Addestramento Incursori”, struttura addestrativa di supporto anfibio e sub degli Incursori. L’attività si è protratta per una settimana incluse l’amalgama tra le varie componenti e l’impiego dei vari assetti.

Il modulo addestrativo si è concluso con un’esercitazione finale dal duplice obiettivo:

1) Migliorare le capacità operative degli Incursori in ogni scenario, compreso quello marittimo;

2) Migliorare la sinergia tra Incursori e unità navali interessate (secondo i principi espressi dal Generale Graziano di costruire una Difesa completamente integrata).

