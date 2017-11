I Paracadutisti dell’US Army assegnati al 1° Battaglione 503rd Infantry, facenti parte dell’unità 173rd Airborne Brigade, hanno preso parte ad un’esercitazione congiunta con l’8° Reggimento Alpini.

Forze Armate Italiane ed Americane si sono addestrate nell’Area di Rivoli Bianchi di Venzone, dove sono state impegnate in un’esercitazione di fuoco a squadre.

Il training bilaterale si è svolto il 2 febbraio 2017 ma la notizia è stata rivelata solo da pochi giorni.

Non tutti sanno che il 173rd Airborne Brigade fa base alla Caserma Ederle di Vicenza ed è famosa per aver combattuto in Vietnam, in Iraq e in Afghanistan.

Per assicurare che l’impegno americano nei confronti della Nato e degli altri partner europei resti saldo e forte, gli Stati Uniti hanno creato l’Us Army Contingency Response Force Europe, di cui fa parte proprio il 173rd Airborne Brigade.

Caratteristica peculiare del 173rd è la capacità di condurre operazioni militari in Europa e in Africa in un tempo massimo di 18 ore.

Esercitazione congiunta tra Forze Armate Italiane e Americane