Secondo gli esperti di questioni militari il Mossad è il servizio di intelligence più preparato e letale del mondo. L’addestramento a cui sono sottoposti i suoi agenti è incredibile: ecco il video che rivela la loro storia.

Il Mossad è il servizio segreto di Israele che si occupa di garantire la sicurezza dello Stato. Ad ogni costo. Perché il fine giustifica sempre i mezzi.

Anche i servizi segreti italiani si sono ispirati ai metodi ebraici, almeno per quanto riguarda la questione libica.

C’è un aspetto su cui tutti gli esperti militari concordano: l’intelligence israeliana è al top nel mondo.

Lavora incessantemente allo scopo di prevenire attentati terroristici nel paese e coltiva le sue reclute innanzitutto con la leva obbligatoria, che in Israele vale sia per gli uomini che per le donne.

È di queste ore la notizia dell’ennesima campagna di reclutamento:

“Cerchiamo donne dotate di potenza tra le soldatesse israeliane.”

Che, tra l’altro, sono delle vere e proprie bombe sexy, come potete vedere qui.

LA REALTÀ PARARELLA DI MATRIX

“Unisciti a noi per vedere l’invisibile e fare l’impossibile.”

Questo è il motto con cui il Mossad recluta i suoi agenti. E sembra di entrare nella realtà parallela di Matrix, dove ti danno il benvenuto nel mondo vero.

La sensazione cresce a dismisura quando, sul sito ufficiale, leggi un’altra scritta inquietante:

“La Storia non è scritta. La Storia viene creata.”

Viene spontaneo porsi una domanda: anche la storia dell’Isis e del terrorismo islamico viene creata ad arte?

La risposta, in realtà, l’ha già data il Generale francese Vincent Desportes:

“Isis creato dagli USA.”

IL DIRETTORE, L’ADDESTRAMENTO E LA STORIA

L’attuale Direttore del Mossad è un tipo particolarmente inquietante che si chiama Joseph (Yossi) Cohen.

Nato nel 1961 a Gerusalemme, fa parte dell’organizzazione segreta dal 1983.

È un duro e non potrebbe essere altrimenti visto che guida l’intelligence più letale del mondo e anche lui si è sottoposto all’addestramento Mossad che gli agenti selezionati devono superare.

Il video è un documentario che racconta, per la prima volta, il training e la storia del Mossad.

Vi consigliamo di guardarlo fino in fondo e solo allora capirete perché Israele non potrebbe perdere, mai, nessuna guerra.