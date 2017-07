Bere una birra insieme rafforza l’amicizia tra uomini

Incontrarsi e bere una birra insieme è essenziale per gli uomini per rafforzare la loro amicizia.

A dirlo è Robin Dunbar, uno psicologo evolutivo dell’Università di Oxford, che ha seguito un gruppo di 30 persone dall’adolescenza all’età adulta, osservando le loro relazioni sociali.

Durante l’annuale meeting dell’American Association for the Advancement of Science, che si tiene a Boston, il Professor Dunbar ha affermato che incontrarsi al bar per una birra insieme è il modo migliore per rafforzare il legame d’amicizia tra uomini.

Questo accade perchè gli uomini – a differenza delle donne che consolidano il rapporto anche stando ore al telefono – hanno bisogno di fare cose e vivere esperienze insieme, affinché il loro legame resti saldo: