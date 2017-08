5 ottimi motivi per essere fiero della tua pancia da birra

Se siete uno di quelli che passa metà della settimana in palestra per avere quei favolosi addominali da mostrare in spiaggia, interrompete immediatamente!

Le donne non sono più interessate a questo, e le stelle di Hollywood lo hanno capito!

Guardate l’esempio di Leonardo DiCaprio, che mostra con orgoglio la sua pancia da birra, una nuova tendenza.

Ecco perché:

1) Si sentono meno intimidite:

In generale, le donne hanno più difficoltà degli uomini ad accettare il corpo, anche se non dovrebbero avere nulla di cui vergognarsi, hanno sempre trovare difetti nei loro corpi, ma nessuno è perfetto!

2) Si sentono più belle:

Se l’uomo che condivide la vita con loro è meno ingombrante, si sentono meglio con se stesse.

3 – Al tatto, è il paradiso:

Nessuna donna vuole abbracciare un muro di mattoni, però, tutte vogliono abbracciare un piccolo orso.

4 – Mangiano bene:

Le donne che sanno di avere qualcuno accanto con la pancia, si lasciano andare a mangiare quello che vogliono, non si limitano della sola insalata.

5 – Non sono superficiali:

Gli uomini con la pancia non sono superficiali, non hanno bisogno di apparire per “essere”.

