Foto strane: ogni scatto racconta una vita, un destino che può cambiare da un momento all’altro, una storia che altrimenti non sarebbe mai stata raccontata. Ecco 20 cose strane dal mondo che cambieranno totalmente la tua prospettiva del passato.

Foto strane, lontano dal clamore mediatico che si portano dietro. Dove i protagonisti sono i personaggi pubblici entrati nella storia del Novecento, che vediamo sugli schermi o nei libri di testo. E che sono o erano in realtà persone come voi e me, che ogni giorno provano meraviglia, gioia e tristezza di fronte agli eventi del quotidiano.

Le cose strane che sono accadute nel mondo spesso, e con il senno di poi, risultano anche le più divertenti.

In questa lista che abbiamo accuratamente selezionato per te, troverai immagini belle e foto incredibili, che pochi conoscono e che saranno un ulteriore passo avanti per vedere il passato sotto una prospettiva diversa.

Condividi queste foto con i tuoi amici e contribuisci a diffondere un pizzico di cultura nel mondo che ti circonda.

1) William Harley e Arthur Davidson, i fondatori della mitica Harley Davidson (1914)

2) Vladimir Putin quando era adolescente (il secondo da sinistra, con una borsa)

3) Una delle storie d’amore più romantiche del XX° secolo, quella tra Kennedy e la Monroe

4) Un giovane Bill Clinton stringe la mano a John F. Kennedy

5) The Rolling Stones (1963)

6) Steven Spielberg nella bocca dello squalo meccanico usato per il film Lo Squalo

7) Robin Williams vestito come una cheerleader (1980)

8) Paul McCartney, John Lennon e George Harrison in una balera (1958)

9) Osama bin Laden (a destra) quando praticava judo

10) Muhammad Ali cerca di convincere un aspirante suicida a non buttarsi (1981)

11) Maratona nei primi Giochi Olimpici moderni, celebrati ad Atene, Grecia (1896)

12) Jimi Hendrix e Mick Jagger (1969)

13) Diane Keaton e Al Pacino durante le riprese del film Il Padrino (1972)

14) Costruzione della Torre Eiffel (1880)

15) Charlie Chaplin e Albert Einstein

16) Bruce Lee mentre balla

17) Bill Gates, quando fu arrestato per guida senza patente (1977)

18) Barack Obama con la squadra di basket del college

19) Audrey Hepburn che fa la spesa portandosi il suo cervo (1958)

20) Arnold Schwarzenegger che vede New York per la prima volta (1968)