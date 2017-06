La conferma è arrivata direttamente dal profilo Twitter del Canadian Army, che ha ufficializzato il nuovo record mondiale nei tiri di precisione:

In Iraq, lo sniper delle Forze Speciali Canadesi ha quindi stabilito il record per il kill shot più lungo nella storia militare, colpendo da una distanza di 3.540 metri.

Il cecchino, membro della Joint Task Force 2, ha ucciso un terrorista dello Stato Islamico durante un’operazione sul suolo iracheno.

Il comunicato del Canadian Army ha confermato il record e precisato che:

Per ragioni di sicurezza operativa e per proteggere il nostro personale e i partner della nostra coalizione non forniremo dettagli più precisi su quando e come si è svolta l’operazione.

Si sa per certo che l’arma utilizzata era un McMillan TAC-50 e che l’obiettivo è stato raggiunto dal proiettile in 10 secondi.

Il primo filmato che vogliamo mostrarvi è quello pubblicato dal Canadian Army, che ha voluto così celebrare la precisione dei suoi cecchini, tra i migliori al mondo nella specialità del tiro dalla distanza.

#FactFriday A new record for longest kill shot was set this week by a Canadian serving in Iraq, who hit a target more than 3,5kms away. pic.twitter.com/q6cP10NCbo

— Canadian Army (@CanadianArmy) 23 giugno 2017