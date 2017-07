Questa è l’arma più temuta dai terroristi: ecco il video

Stiamo parlando della Gatling Gun GAU-19B calibro 50, un modello utilizzato soprattutto sugli elicotteri da combattimento e sugli Humvee in dotazione all’esercito americano.

La Gatling Gun è stata la prima mitragliatrice a canne rotanti della storia, inventata dal progettista statunitense Richard Jordan Gatling nel 1861 e brevettata nel 1862:

Mi venne in mente che, se avessi creato una macchina – un’arma – che avrebbe permesso, grazie alla sua rapidità di fuoco, ad un uomo soltanto di compiere in battaglia il dovere di cento uomini, avrebbe sostituito in gran parte la necessità di grandi eserciti e, di conseguenza, l’esposizione in battaglia alle malattie sarebbe notevolmente diminuita.