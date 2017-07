Le Forze Speciali del GOI in esercitazione: ecco il video

Il Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare è una delle Forze Speciali meglio addestrate e più temute del mondo.

Basti pensare che l’International Concentration for Advanced Sniping, dove si elegge il miglior cecchino del mondo, è stata vinta proprio da un Incursore della Marina.

In campo nazionale, è il depositario delle esperienze e delle capacità nel campo delle operazioni di incursione navale e in quanto tale gestisce direttamente il personale, i mezzi e gli armamenti assegnati.

Il GOI trae le sue origini dalla storica Decima Flottiglia Mas della Seconda Guerra Mondiale che, con le sue azioni riuscì ad affondare o danneggiare gravemente naviglio da guerra avversario per 72.190 tonnellate e naviglio mercantile per 130.572 tonnellate.

Le tattiche avanzate del GOI

Oggi il reparto è costituito da ufficiali e sottufficiali, volontari nel settore specifico, con un’età media di 29 anni.

Ed è talmente rispettato a livello internazionale che il Maggior generale Peter Cosgrove, ex capo di Stato maggiore della Defence Force australiana, ha definito il GOI così:

Mezzo d’assalto è anche un singolo uomo di questo Reparto, nei principali settori sono 10 o 15 anni avanti rispetto alle tecnologie ed alle tattiche esistenti, nelle nostre accademie li studiamo come un modello, un esempio da seguire.

Ma per comprendere fino in fondo l’efficacia degli Arditi Incursori sul campo le parole non bastano. Ed ecco perché vi consigliamo di guardare il video di quest’esercitazione condotta a Monte Romano.