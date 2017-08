Al festival di Qingdao, conosciuto come l’Oktoberfest asiatico, è possibile osservare un automa che stappa e serve la birra come se fosse un barista in carne ed ossa.

Protetto da una teca, il robot stappa le bottiglie di un noto marchio di birra cinese grazie a un cavatappi posto proprio sotto la mano destra.

L’Oktoberfest asiatico si svolge ogni agosto a Qingdao, nella Cina orientale.

L’evento, nato come una festa di due settimane, ormai dura l’intero mese: quest’anno è stato inaugurato venerdì 4 agosto e chiuderà il 27 agosto.

Non è la prima volta che è possibile vedere all’opera il robot cameriere: già lo scorso anno era stato presentato in anteprima, sempre al festival di Qingdao.

Il robot barista esiste anche negli Usa: in un bar di Las Vegas, dal mese scorso, è possibile venire serviti da bracci automatizzati.

