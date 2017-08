Il segreto per vivere a lungo? Bere una birra al giorno

Una birra al giorno, ogni pomeriggio alle 4.

È questo il segreto per vivere più a lungo rivelato da una donna che di longevità se ne intende.

Mildred Bowers, originaria del South Carolina, il 31 agosto 2017 compirà 104 anni.

È sopravvissuta alla Grande Depressione e a due mariti. E ad un giornale locale ha rivelato le sue impressioni sul prossimo e straordinario traguardo d’età:

È tutta questione di geni. Io mi sento bene perché sono in salute. La mia mente sta bene, non ho problemi in questo senso e significa molto perché tante persone della mia età non possono dire lo stesso.

Il trucco per lei è semplice:

Fatevi una birra, ordine del medico.

Mildred, per gli amici “Millie”, ha raccontato di aver avuto l’ok da parte del suo dottore: bere birra così è diventata un’abitudine, proprio come prendere un tè al pomeriggio.

Un segreto consigliato e consigliabile a tutti?

Secondo la centenaria, sì:

Se la birra piace, perché no? Ci sono persone a cui non piace il caffè o il tè, voglio che tutti siano liberi di bere ciò che amano.

Per dimostrare la sua passione per la birra e per festeggiare il suo compleanno con qualche giorno d’anticipo, Millie ne ha ordinata una davanti ai giornalisti di WCSC Live 5 News.

E, come è solita fare, l’ha sorseggiata di gusto.