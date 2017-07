8 Motivi Per Cui Una Birra Fredda È Meglio Di Un Fidanzato

Ascolta…i ragazzi sono simpatici e tutto ma io non voglio perdere il mio tempo con un ragazzo, io sto aspettando un uomo.

E nel frattempo, fino a che ne trovo uno, la birra farà bene.

Ecco le mie 8 ragioni per cui ora sto meglio con una birra fredda che con un fidanzato.

1. Una buona birra è facile da trovare, un buon ragazzo no.

Non sono qui per strapazzare i ragazzi ma so per certo che quelli buoni sono scarsi e difficili da trovare. Nel momento in cui pensi di aver trovato quello giusto, ti dimostra subito che ti eri sbagliata. Le buone birre invece sono abbondanti. Ci sono più birre buone che birre cattive, il che rende più facile per le brave ragazze averne almeno una a testa. Mi basta guidare fino al primo negozietto di alcolici e ottengo una buona e fredda birra.

2. La birra non cambia idea quando le cose si mettono male

Solitamente, infatti, dopo una giornata dura o dopo settimane complicate posso sempre contare sul fatto che la birra sarà lì con me e per me. I ragazzi, invece, sembrano essere molto bravi a scappare appena le cose si mettono male.

3. La birra non ti confonde.

L’etichetta della birra è riportata chiaramente così che tu possa leggerla e sapere esattamente da dove arriva senza mettere in discussione buone intenzioni o qualità. I ragazzi, però, non arrivano con un’etichetta e così non sai mai cosa ti aspetta. Per esempio, inizi a frequentarne uno e dopo pochi mesi ti riscopri a definirlo “uno stronzo”. Se avesse avuto l’etichetta con su scritto “uno stronzo”, avresti avuto tutto più chiaro.

4. Nessuna donna è mai stata lasciata da una birra.

La birra non mi ha mai messo in competizione con altre birre. La birra è lì per me e sempre ci sarà. I ragazzi sono inaffidabili.

5. La birra non ti spezza il cuore continuando a ubriacarsi fino a un mese dopo solo per svegliarti alle 3 di mattina con un messaggio inopportuno.

La birra non si ubriaca e, cosa ancora più importante, la birra non ti spezza il cuore. E se ti ha spezzato il cuore, sono sicura che ha avuto almeno la decenza di lasciarti da sola anziché importunarti con chiamate inopportune solo perché ha deciso che gli manchi. I ragazzi, invece, fanno esattamente questo. E magari dovrebbero capire che gli manchi PRIMA di lasciarti.

6. Quando torno a casa dopo una lunga giornata la birra è lì per ascoltarmi. E mi ascolta felice di farlo.

Alla birra non interessa per quanto tempo mi dovrò sfogare, semplicemente ascolta. Allo stesso tempo, la birra non mi scarica addosso tutti i suoi problemi un secondo dopo avermi visto. La birra è la terapia perfetta, mentre i ragazzi sono la ragione principale per cui molte ragazze iniziano una terapia.

7. Tu sai sempre dov’è stata la birra prima.

Non hai bisogno di indagare su cosa ha fatto in tua assenza perchè sai esattamente dov’è stata e conosci la sua storia della giornata. Puoi avere fiducia, mentre la storia che ti racconta un ragazzo potrebbe essere potenzialmente molto approssimativa.

8. La birra non potrebbe essere uno stronzo nemmeno se volesse.

La popolazione maschile, invece, sembra essere composta per la maggior parte da stronzi. È nella loro natura, che è il motivo principale per tenersene alla larga.

Perchè l’unico uomo, e parlo di uomo, che potrebbe colpire la mia attenzione è quello che cammina verso di me con una birra in mano.