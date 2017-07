Il Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah di Dubai è un hotel a cinque stelle, famoso in tutto il mondo per il suo lusso sfrenato.

Una stanza per due costa sui mille euro a notte, tasse escluse.

È il posto perfetto per uno servizio fotografico, o almeno questo deve aver pensato l’agenzia di modelle russe che ha organizzato lo shooting.

La direzione dell’albergo, che aveva preso le prenotazioni senza fiatare, si è ritrovata a gestire cinque modelle russe che posavano, mezze nude, all’interno del resort.

In un paese conservatore come gli Emirati Arabi questa situazione deve aver creato un caos inimmaginabile tanto da spingere – riferisce il portale Life.ru – gli amministratori del Waldorf Astoria a definire oscene alcune foto scattate dalle ragazze nelle camere da letto e nelle vicinanze dell’albergo.

La proprietà del Waldorf teme che queste foto osé abbiano ripercussioni sull’immagine della struttura alberghiera. Non tutti sarebbero d’accordo, anzi, ma le dichiarazioni rilasciate a Life.ru sono inequivocabili:

“Siamo un Paese arabo, serve capire. Oltre ai selfie, le ragazze vengono a fare colazione in accappatoio e in bigodini. Abbiamo ricevuto molte lamentele da parte degli ospiti. Qui si riposano famiglie con i bambini. Abbiamo un’idea diversa di albergo, non vogliamo vedere sulla nostra geolocalizzazione le foto di donne nude e in pose erotiche nelle camere.”