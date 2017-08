Perché vorrete togliere gli smartphone dalle mani dei bambini

L‘allarme dei pediatri italiani: “Basta cellulari ai bambini, sono pericolosi”.

L’utilizzo di cellulari si sta trasformando da uso in abuso e gli effetti nocivi sulla salute sono ormai sempre più evidenti, dicono i medici della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale: perdita di concentrazione, difficoltà di apprendimento, aggressività.

Gli esperti puntano il dito anche contro le onde magnetiche emanante dai telefonini e propongono di vietare l’uso dei cellulari ai bambini al di sotto dei dieci anni.

Spiega Maria Grazia Sapia, pediatra, all’ANSA:

L’Italia è al primo posto in Europa per numero di cellulari in utilizzo e l’età media dei possessori diminuisce sempre di più. Stiamo passando da un uso ad un abuso .

Gli effetti nocivi per la salute sono sempre più evidenti, alcuni legati agli effetti termic i: l’interazione di un campo elettromagnetico con un sistema biologico provoca aumento, localizzato per quanto riguarda i telefonini, della temperatura attivando il sistema naturale del nostro organismo.

Giuseppe Di Mauro, presidente dell’SIPPS, mette il carico da 90:

Per ora non abbiamo prova di tutte le conseguenze collegate all’uso dei cellulari, ma siamo certi che da un uso eccessivo potrebbero aver origine perdita di concentrazione o memoria, oltre ad una minore capacità di apprendimento , a disturbi del sonno e un aumento dell’ aggressività .

Di Mauro sostiene inoltre che:

Ai bambini non debba essere data la possibilità di usare il cellulare o, se proprio non possono evitare per qualsiasi motivo di dare ai propri figli questo dispositivo, spero che venga utilizzato per pochissimo tempo e non per ore intere chattando o mandandosi sms.

Sono migliaia gli adolescenti che, pur stando nello stesso posto, non si parlano e continuano a tenere la testa bassa sullo schermo del proprio telefonino.