Siamo a Ballina, Byron Bay, in Australia, una delle zone più infestate al mondo dagli squali.

Dal 2014 ci sono stati 11 attacchi mortali. E quello che sta per succedere al surfista, ignaro dell’arrivo dello squalo, è terrificante.

La scena è stata ripresa da un drone del DPI, il Ministero australiano per le industrie primarie, per la terra e per l’acqua. Ecco il filmato.

Uno dei droni professionali usati dal DPI per monitorare le coste australiane ha ripreso momenti drammatici, vissuti da un surfista in attesa dell’onda giusta, nella Byron Bay, sulla costa est dell’Australia.

Il drone inquadra un enorme squalo bianco a meno di un metro dal surfista che ha un piede nell’acqua.

Pochi momenti prima il predatore aveva già puntato un altro surfista, che però se ne era andato sulla cresta dell’onda.

Stiamo parlando di una zona, la Byron Bay, fortemente infestata dagli squali: dal 2014 per ben undici volte il re de mari ha causato la morte delle sue prede.

E i numeri dei feriti sopravvissuti superano la centinaia.

Guardando il video si ha voglia di urlare al povero surfista di scappare, evitare la morte certa, mettersi in salvo.

Eppure, non si sa per quale fortunato motivo, lo squalo prima si avvicina per attaccare, poi scatta via, all’improvviso, come se fosse stato richiamato da qualcosa di più appetitoso.

