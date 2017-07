Rissa in un bar: tutti scappano tranne lui che continua a bere la sua birra

Cosa succede quando stai bevendo una birra nel tuo pub preferito ed entrano 35 uomini armati e mascherati che scatenano una rissa?

Niente, se sei freddo e calmo come il russo protagonista del filmato. Che a lasciare sul tavolo la sua pinta non ci pensa neanche un secondo.

Non ci sono tante informazioni su questo video, si sa soltanto che l’accaduto si è svolto da qualche parte in Russia e che l’uomo, un trentenne, è diventato un idolo del web e di tutti i bevitori di birra del mondo.

Keep Calm and Drink Your Beer!

Guarda il video