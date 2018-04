Libero mail non funziona? La guida per accedere all’account di posta

Libero mail non funziona? La guida per accedere all’account di posta

Libero Mail non funziona? No problem, siamo qui per aiutarti. Ecco come risolvere il problema ed accedere al tuo account di posta registrato.

Libero Mail non funziona? Chi controlla l’account mail ogni giorno, anche per lavoro, sa quanto sia importante il funzionamento della posta elettronica. E quando qualcosa non va è fondamentale la velocità con cui si riesce a porre rimedio.

E non pensare che gli altri indirizzi posta siano migliori. Capita anche a Gmail, Aruba Mail, Alice Mail, Tiscali Mail e Virgilio Mail di avere problemi.

Se non riesci ad accedere al tuo account Libero registrato (il cui servizio è gratis, ricordiamolo) le ragioni potrebbero essere diverse e la soluzione varia in base all’errore ricevuto. Ci sono stati segnalati anche problemi via mobile, durante l’utilizzo dell’app su Android.

ID NON PRESENTE

1) Verifica di aver digitato il tuo indirizzo correttamente e per intero (es: mariorossi@libero.it)

2) Controlla che la tastiera non abbia attivo il tasto “Blocco Maiuscole”

PASSWORD SBAGLIATA

1) Controlla che la password inserita sia esatta e che la tastiera non abbia il Verifica che la password che stai utilizzando sia quella corretta e che la tastiera del tuo PC non abbia il “Blocco Maiuscole” attivo.

2) Se il problema persiste o hai dimenticato la password oppure, non te lo auguriamo, qualcuno ha rubato e modificato le tue credenziali di accesso all’account posta. In entrambi i casi, per recuperare la password, segui il tutorial messo a disposizione da Libero Mail qui.

RECUPERO PASSWORD SENZA NUMERO DI CELLULARE, MAIL SECONDARIA, DOMANDA SEGRETA

Fermo restando che la prossima volta sarà opportuno inserire uno di questi strumenti per il recupero password, non è il caso di disperare. Ecco come dovrai muoverti:

1) Vai alla sezione recupero password (qui)

2) Segui le indicazioni

3) Compila il modulo, stampalo, firmalo e scannerizzalo

4) Invia il tutto, insieme a una copia fronte/retro di un documento di identità al Customer Care di Libero (qui)

SERVIZIO MOMENTANEAMENTE NON DISPONIBILE

Capita anche ai migliori di avere dei momenti no. E Libero Mail non fa eccezione. In questo caso niente panico, ritenta l’accesso nel giro di qualche minuto e confida nei tecnici che risolveranno al più presto il problema.

CONFIGURA IL CLIENT DI POSTA IMAP E SMTP

I parametri di inserire riguardano:

1) Server di posta in arrivo

IMAP4:

Server: imapmail.libero.it

Porta: 993 con SSL

Porta: 143 senza SSL

POP3:

Server: popmail.libero.it

Porta: 995 con SSL

Porta: 110 senza SSL

2) Server di posta in uscita

SMTP (con SSL):