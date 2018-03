Puoi guardare film senza limiti gratis e in hd sia utilizzando siti pirata che navigando su siti assolutamente legali. Ecco quali sono i migliori, anche per Android e senza il blocco dei 72 minuti.

Per guardare film senza limiti gratis e in hd devi scegliere: sito pirata o legale?

In base a questa decisione ti troverai davanti una serie di alternative per gustarti tutti i film in streaming senza limiti, anche per Android, e senza il fastidioso blocco dei 72 minuti.

FILM SENZA LIMITI GRATIS E IN HD: I MIGLIORI SITI PIRATA

Chiariamo subito un concetto: noi stiamo dalla parte dei pirati, dai tempi di Napster.

La lotta alla pirateria informatica è una causa persa e le istituzioni continuano a voler spegnere l’incendio con un bicchiere d’acqua.

Ergo: secondo chi scrive bisognerebbe immaginare una sorta di legalizzazione del settore, paragonando i film gratis senza limiti e in streaming online alla cannabis.

I migliori siti dove poter guardare film senza limiti sono:

1) Filmsenzalimiti.co – Film senza limiti è gratis? Certo. Ed è anche senza registrazione. Un film come Quo Vado era disponibile in streaming a due giorni dall’uscita nelle sale;

2) Cineblog01 – Storico sito di film streaming, ha una delle sezioni horror più fornite della rete;

3) Casa cinema – Zeta e Ted sono due dei titoli più visti su questo enorme portale di streaming gratuito.

FILM SENZA LIMITI GRATIS E IN HD: I MIGLIORI SITI LEGALI

L’altra faccia della medaglia sono le web tv legali che offrono la visione gratuita e in alcuni casi senza registrazione di film in streaming.

I migliori siti in questo settore sono:

1) Popcorn TV – Attivo dal 2009, fa parte del gruppo Delta Pictures ed è stato il primo servizio innovativo di video on demand su OTT in web streaming;

2) Vvvvid – Ha un ottimo database con anime e manga giapponesi, oltre a diversi film recenti. Richiede la registrazione;

3) Paramount Channel – Il canale del digitale terrestre permette la visione gratuita dei film sia in diretta streaming che on demand. Assolutamente da provare, anche perché è senza registrazione.

FILM SENZA LIMITI: OK, MA COSA GUARDARE?

Quando l’offerta è illimitata il rischio è quello di perdersi in un mare magnum di titoli da cui, spesso, si esce con la solita commediola da strapazzo.

Nella lista dei film da vedere assolutamente troverete tutti i cult memorabili (tra cui Trainspotting: il 2 esce nel 2017) divisi per anno: vi consigliamo di dare un’occhiata.

Oppure provate a cercare tra i film 2015, dove abbiamo recensito delle vere e proprie chicche cinematografiche.

Infine, se ancora brancolate nel buio, i film belli sono ciò che fa al caso vostro.

Buona visione!