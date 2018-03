Scommesse sportive online, ecco i 5 migliori siti dove giocare (e vincere)

Le scommesse sportive possono diventare un modo per tirare su qualche soldo, che in questi tempi di crisi non fa mai male. Ecco i 5 migliori siti dove giocare e, se siete bravi, vincere.

Le scommesse sportive sono diventate un rifugio per chi vuol tentare la fortuna e, se si hanno le giuste capacità di studio e statistica, per portarsi a casa ogni mese un piccolo gruzzoletto.

Ma la domanda delle cento pistole è: quali sono i migliori siti di scommesse sportive, dove giocare e, magari, vincere?

Abbiamo selezionato per voi i 5 migliori siti di scommesse sportive, classificati in base a parametri di bonus, affidabilità, quote e semplicità nell’effettuare la giocata.

265 euro di bonus, spalmato su tutto l’anno: 5 € a settimana + 5 € d’ingresso. Paddy Power è il sito di scommesse sportive più in crescita negli ultimi 12 mesi. Affidabilità garantita ma quote leggermente più basse rispetto, ad esempio, a William Hill. Il sito è intuitivo e facilmente navigabile, giocata semplicissima da effettuare. Assistenza clienti al top. Consigliato.

50 € di bonus di benvenuto per il sito più famoso e “antico” di scommesse sportive. Affidabile quanto una mamma, offre quote interessanti e, spesso, tra le più alte del mercato. Sito e giocabilità sono di gran lunga peggiori rispetto a Paddy Power. Da provare.

25 € di bonus di benvenuto per lo sponsor di Real Madrid, Juventus, Manchester Utd e Bayern Fc, tra gli altri. Il gruppo sta spingendo molto sulla diffusione del brand. Spicca per affidabilità, offre quote alte per le giocate più azzardate e si presenta con una veste grafica semplice. Per chi vuole osare.

I bonus di benvenuto possono arrivare fino a 1.140 € (per le scommesse sportive il bonus è di 50 €) per il gruppo che fa da title sponsor alla Serie B, che infatti si chiama Serie B Eurobet. Parliamo di uno degli ultimi arrivati nel grande mercato delle scommesse sportive e, per questo, punta sull’offerta di quote piuttosto interessanti. Buona affidabilità, pecca per quanto riguarda veste grafica e navigabilità del sito. Per i rottamatori.

Fino a 70 € di bonus di benvenuto, Lottomatica è l’unico gruppo italiano presente nella nostra classifica dei migliori siti di scommesse sportive. Affidabilità e quote competitive la sua forza, deve migliorare nella navigabilità del sito e nell’assistenza clienti. Per i nazionalisti.